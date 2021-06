Corrientes bajo «advertencia violeta» por las bajas temperaturas

Mientras se espera que los valores mínimos estén entre los -2º y los 5º, y las máximas entre los 6 y 13 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una «advertencia violeta» por bajas temperaturas en las zonas del centro y norte del país.

La alarma implica a las provincias de Córdoba, La Pampa, Tucumán y Entre Ríos de forma total y, parcialmente, a Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

«El descenso de temperaturas ocurrió por la combinación del ingreso de una masa de aire muy fría desde comienzos de esta semana que produjo el descenso de temperatura en la superficie, y ayer se dio la entrada de aire frío en altura desde la Cordillera de los Andes», dijo Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, en diálogo con Télam.

Además precisó: «El aire frío en altura se instaló en la zona de Mendoza, San Luis y Córdoba, en el centro de Argentina, y favoreció la ocurrencia de nevada».

Asimismo, la meteoróloga indicó que «para que haya ola de frío, se tienen que registrar tres días consecutivos con temperaturas que estén por debajo de ciertos umbrales, que no son los mismos para cada localidad y están calculados a partir de datos climáticos estadísticos».

Frente a ellos, Fernández sostuvo: «Todavía no estamos transitando el pico, no se están cumpliendo los requisitos, pero eso no quita que estemos en condiciones bien frías».

En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se considera ola de frío cuando las temperaturas mínimas están por debajo de los 3.8º y simultáneamente se dan temperaturas máximas que son inferiores a los 12.7º durante tres días consecutivos.

«Estamos cerca de los valores, pero no se prevé que se registre una ola de frío en Capital Federal», aseveró Fernández y advirtió que «desde el año 2013 no se registraban temperaturas tan bajas en la Ciudad».

También, la meteoróloga descartó la ocurrencia de nevadas en el área Metropolitana de Buenos Aires ya que no está siendo afectada por «el aire frío de altura que es una condición necesaria para que el copo de nieve se mantenga, además necesitamos condiciones de nubosidad y precipitaciones, y no tenemos pronosticadas lluvias».

Sin embargo, afirmó que se está dando una situación similar a la que ocurrió en 2007, cuando se produjo la última gran nevada en Buenos Aires. «La situación meteorológica es la misma solamente que ubicada en otro sector de la Argentina», mencionó en referencia al núcleo frío que ahora abarca las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba.

Las previsiones de frío se hicieron sentir en gran parte del país, a través de la nevada en las Altas Cumbres, la zona de Calamuchita, Paravaschasca, Punilla, el oeste cordobés, Sierras Chicas y Córdoba capital.

Chavarría: El frío se instalará durante varios días

COMPARTIR