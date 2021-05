Corrientes: Advierten posible colapso sanitario por derivaciones médicas “sin criterio”

El número de casos diario alarma. También la falta de insumos en el interior, que tiene como resultado más pacientes en capital.

La infectóloga Alicia Gómez señaló que la situación es alarmante ahora, y también dijo respetar a quienes no se quie­ren vacunar o respe­tar las restricciones impuestas, pero en este sentido exigió coherencia. “Esa gente si se enferma, no debería venir al Hospital de Campaña, debería morir en su ley. Nadie quiere que la gente se enferme, pero si seguimos con este ritmo de vida, sin control alguno, esto se puede poner peor”, enfatizó.

Si bien reconoció que no es el mayor problema sanitario que enfrenta Co­rrientes en el marco de la pandemia de covid-19; la jefa de infectología del Hos­pital Vidal, Alicia Gómez, manifestó su preocupación por la cantidad de pacientes derivados diariamente des­de el interior sin criterio de internación; lo que provoca un colapso en el sistema sa­nitario. “Hace unos días la situación era preocupante, pero hoy es alarmante”, dijo.

“Son muchos pacientes, muchos de los cuales están llegando sin criterio de in­ternación”, recalcó la profe­sional de la salud y comentó -a modo de ejemplo-; que días atrás, en horas de la no­che, llegaron dos ambulan­cias de distintas localidades con cinco enfermos cada una. “Fueron diez ingresos en unas pocas horas y al­gunos de ellos tenían una saturación del 98%. Esos pacientes no tienen que estar en el Campaña”, dijo. “Esos pacientes son los que están saturando el sistema y además se los expone a una situación de mayor riesgo porque se los aleja de sus afectos y se los expone a una experiencia hasta trau­mática. “Es una situación poco deseable”, remarcó. Esta situación -agregó- es saturación sanitaria en el Hospital de Campaña y no sólo allí, en los demás hos­pitales también porque no sólo mandan pacientes con covid sin criterio, sino con otras patologías de la mis­ma manera. “Nadie pide que hagan un trasplante renal, pero sí pueden solucionar una apendicitis, por ejem­plo. Y, si estamos en esta situación en la que en el interior no pueden solucio­nar nada, tienen que venir a trabajar a Corrientes no sólo porque aquí falta mano de obra y los médicos trabajan como animales, cansados y sin respiro, sino porque ade­más, es una situación estre­sante para los profesionales de las demás localidades que no tienen elementos para atender a sus pacien­tes”, afirmó.

Lo cierto es que los hospi­tales locales suspenden las cirugías programadas -ex­cepto las oncológicas- de­bido a que ya no hay camas y muchas de esas camas están ocupadas por enfer­mos que deberían estar en sus ciudades. “Estoy segura de que muchos médicos del interior deben querer traba­jar acá porque para eso se formaron. Nos formamos para ayudar y estamos en el marco de una pandemia y para ellos debe ser terri­blemente frustrante estar en sus localidades, conocer a sus vecinos, sus amigos y no poder ayudarlos. Proba­blemente ellos quieren ve­nir a trabajar; creo que hay que ofrecerles alquilar un hotel y darles esa oportuni­dad”, agregó Alicia Gómez en diálogo con NORTE de Corrientes.

Es cierto que este no es el problema más importante, pero sí es para tenerlo en cuenta. Para la infectóloga, lo más acuciante es el au­mento de casos diarios que se dio a nivel provincial, incluso el miércoles, antes del anuncio del gobernador Gustavo Valdés adelantan­do la necesidad de retroce­der a Fase 3 en la Capital co­rrentina. “Si no se revierten estos números, estamos en el horno. Nuestro horno tie­ne el problema de la falta de personal médico, que hoy están agotados. Corrientes no tiene nada que demos­trar. Es cierto que a nadie le gusta dar estas noticias (por el cambio de fase). Al Gobierno no le gusta, al mi­nistro (de Salud) no le gus­ta, pero tampoco a nadie le gusta ir a los velorios. En­tonces, basta”, había dicho horas antes de anunciarse que la Capital regresaba a Fase 3 y otras localidades a mayores restricciones de acuerdo a su estado epide­miológico.

“Hoy la realidad del covid muestra una cara diferen­te porque está afectando a muchos jóvenes. Gente que hasta hace unos meses cur­saba una enfermedad leve hoy tiene serios problemas. Entonces, es un momento de tomar conciencia por parte de la población. Ob­viamente, que también hay personas mayores pero sor­prende un ascenso marcado en el grupo etario de jóve­nes. La vacuna ayudó a re­ducir el número de interna­dos de personas mayores”, explicó.

La mayoría de las perso­nas internadas no accedie­ron a las vacunas contra la covid aún. “Y no van a ac­ceder porque no hay. En el país está bastante restringi­do el uso de la vacuna por­que está restringido el flujo de las mismas. Estamos le­jos de la inmunidad de re­baño”, aclaró la profesional médica.

