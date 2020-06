Correntino superó el Covid-19: “Sentí la muerte, ahora siento que volví a nacer y voy a disfrutar más de la vida”

El correntino Juan Carlos Luxen hace 30 años vive en Buenos Aires y le ganó le pelea al coronavirus. Estuvo 12 días en terapia, en coma inducido, con un cuadro de salud gravísimo y fue tratado con plasma convaleciente. “Sentí la muerte directa”, expresó e instó a la gente a “cuidarse”. “Voy a disfrutar más de la vida”, aseguró.

El correntino, que superó el covid-19, Juan Carlos Luxen, dijo a además que“no es una joda el Covid, es real, hay que tenerle respeto, no miedo, pero es real, no es un cuento”.

Sobre su experiencia, con la enfermedad, contó que “estuve en coma inducido, 12 días en terapia, intubado, sedado, luego me donaron plasma, con lo que me recuperé bien y hoy estoy mejor”.

“He vuelto a nacer y hoy justo en mi cumpleaños”, dijo conmovido.

Sobre los síntomas que tuvo, el correntino, detalló que “los primeros síntomas fueron fiebre, malestar, como una gripe, hay que darles más bolilla a los profesionales porque en Argentina hay muy buenos, excelentes” y agregó que ingresó a la Clínica“con un cuadro de diabetes, y de hipertensión”.

” Fui a hacerme el hisopado al hospital Posadas, y después no me acuerdo más, me faltaba la respiración, sentí la muerte directa, me llevaron al ‘Mater Dei’, donde me pusieron un respirador artificial, no resultó y me tuvieron que hacer el coma inducido”.

Señaló además que“ahora estoy bien, me cuesta a veces hablar por los tubos que tuve, me duele, pero se me va a ir yendo de a poco”.

Respecto de cómo o dónde se contagió, Juan Carlos, expuso que “trabajo en el Mercado Central de Buenos Aires, y solo yo me contagié, no mis empleados, yo estaba solo en mi oficina, así que no sé cómo me contagié”.

Además, del aprendizaje que le dejó haber superado la enfermedad, Juan Carlos consideró que “tenemos que cuidarnos, tomar todas las precauciones, hay que usar el barbijo, en serio, porque el virus está en todos lados, y si tienen algún síntoma que acudan al médico, que no traten de mentir”.

“Yo demoré en acudir al médico, pensé que era una gripe, que me curaba con un té con limón, prioricé mi trabajo y no mi salud, por pensar que me iban a cerrar todo y no me cuidé”.

Finalmente, el correntino resaltó que “desde ahora voy a disfrutar más la vida, le voy a dar más valor a mi familia, a mis amigos y a mi salud, muchas personas me dieron aliento y me ayudaron, agradezco a todos ellos”.

