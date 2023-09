Correntina denunció a su padre por abusar a sus nietas y terminó echada de su casa

Cintia Morales es madre de dos nenas, una de 11 y otra de 5 años, con quienes vivían la casa familiar junto a su padre y su hermano. Tras realizar una denuncia en contra de su padre por abusar de las niñas, el hombre la echó de la casa.

«Fui con un grupo de personas, médicos y psicólogos del Poder Judicial. Ellos vieron a mis hijas y me dijeron que haga la denuncia por cosas que les contaron mis hijas. Hice la denuncia y me fui tranquila pensando que lo iban a sacar, que iba a poder vivir tranquila y cuando llegué me encontré con mi casa toda cerrada. Mi hermano me entregó una perimetral por las rejas y no pude entrar más. Tiene que ir alguna persona conocida o de mi confianza a buscar ropas», afirmó Morales en diálogo con LT7.

«Pido que no quede archivada esta causa porque mis hijas merecen su casa. El lugar donde estoy ahora está en obras y no es un lugar cómodo para ellas. Quiero que me dejen estar ahí hasta que consiga algo más cómodo», agregó.

«Trato de comunicarme con la gente que me incitó a hacer la denuncia pero nadie me responde nada, todos me bloquearon, me dejaron de hablar. Me dijeron «si te fuiste, ya te fuiste y si te echaron, ya te echaron», todos me dijeron «andate de ahí vos» y está bien pero yo no tengo donde quedarme, es algo que pasó de la noche a la mañana. Hace más de tres meses que estoy tratando de volver y conseguir comodidad», explicó la denunciante.

Además, la mujer señaló que anteriormente había llamado en reiteradas ocasiones al 111 para denunciar maltratos de su padre y su hermano, pero que no tuvo respuestas de las autoridades.

Además, indicó que el grupo Coetí del Poder Judicial fue el que le incitó a hacer la denuncia, supuestamente porque podía perder a sus hijas de no hacerlo. Sin embargo, desde Coetí desmintieron esta versión.

