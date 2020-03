CORONAVIRUS: “No creo que a los quince días se levante la cuarentena”

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se mostró preocupado por la curva de crecimiento de los casos confirmados y manifestó su apoyo a las medidas de Alberto Fernández: “El Presidente ha reaccionado en tiempo y forma”.

El mismo día en que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, prorrogó por otros quince días la cuarentena, a concluir el 11 de abril en España, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó que su provincia se prepara para un período de reclusión preventiva obligatoria mayor al previsto en el país.

Desde la medianoche del jueves y hasta el 31 de marzo inclusive, la población argentina estará sometida a un esquema de restricción en la circulación. La proyección de Morales obedece a un análisis de la respuesta ciudadana a la medida y en sintonía con el avance del virus en otras partes del mundo.

“No creo que se levante en quince días la cuarentena –dijo el gobernador-. Vamos a prepararnos para mucho más tiempo. Y vamos a tener que tomar medidas para la paralización de la economía, porque si no la pandemia te la va a parar pero con más costos y más vidas. Yo me iría concientizando para eso. Ocuparnos solamente de comprar alimentos y de subsistir cada uno en su casa: es la única arma que tenemos en esta guerra. La única manera para que no circule es que no circulemos nosotros”. Asimismo, agregó que, sin ánimos de entrar en polémica, consideraría una irresponsabilidad disponer el cese de la cuarentena con las cifras actuales.

En Jujuy hay un solo caso confirmado de coronavirus y se realiza seguimiento epidemiológico a 1.050 personas, según los relevamientos oficiales relatados por Morales. El gobernador jujeño expresó su alarma en relación a la tendencia creciente de diagnósticos confirmados: “Me preocupa que la curva del país está siguiendo el trayecto de Italia. Tiene que hacernos reflexionar que si actuamos muy bien, nos puede pasar lo de Alemania, con muchos contagiados y pocos muertos. O nos puede pasar lo de Italia, que tienen muchos contagiados y muchos muertos”.

“Hay que decir la verdad: ¿cómo va la curva? Va mal. No vamos mejor, vamos peor. Podemos tener un grave problema. La gente tiene que saber la verdad, si eso te provoca miedo, hay que controlarlo. Es peor decirle a la gente que vamos bien y que lo estamos superando”, analizó en diálogo con el programa Argentina Macondo, que se emite por Radio Con Vos. Consideró, a su vez, que si bien el cumplimiento de la cuarentena es mayoritario, le preocupa que haya gente que no sienta miedo por los efectos de un eventual avance de la pandemia.

Prefirió evitar discusiones en tono político por el proyecto de ley que establece la intervención al Poder Judicial de Jujuy enviado al Senado desde el oficialismo y valoró el trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y las provincias. “No hay salida si no trabajamos juntos codo a codo. Es muy importante que el presidente esté al comando de la situación. Creo que el presidente ha reaccionado en tiempo y forma y se están tomando las medidas que podemos tomar, con rigor”, declaró.

En línea con una posición de acompañamiento a los anuncios de Alberto Fernández, lo respaldó en caso de que tuviera que imponer una medida más severa a las condiciones de confinamiento de la ciudadanía: “Creo que sería pertinente declarar el estado de sitio. Si el presidente tomara esa decisión, la apoyo totalmente”. Y en un mensaje dirigido a la población, el gobernador de Jujuy llamó a “pelearla” desde casa. “Se cayó la economía en el mundo, ¿quién piensa que no va a impactar en el país? Tenemos que asumir que la crisis va a impactar mucho más en Argentina”.

Fuente: Infobae.