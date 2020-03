Coronavirus: la arrogancia y el misterio de Corea del Norte pueden terminar en un desastre

Mientras un nuevo e inquietante virus lo rodea cada vez más, Corea del Norte se presenta a sí misma como una fortaleza, endureciendo sus fronteras mientras cuadros importantes del sistema de salud ponen en escena un monumental programa de desinfección y monitoreo.

Esa imagen de invulnerabilidad, sin embargo, puede ocultar un desastre en ciernes.

El gobierno de Corea del Norte ha venido considerando desde hace mucho tiempo que los informes sobre enfermedades contagiosas —o, mejor dicho, cualquier cosa que pueda dañar a la elite gobernante— son secreto de estado.

Esto ha despertado temores de que Corea del Norte, que dice no tener ningún caso de coronavirus, podría estar muy poco preparada para el impacto de un virus que ya ha puesto a prueba a países más desarrollados en todo el mundo. Es posible incluso que la enfermedad ya esté explotando dentro de sus fronteras.

“Desafortunadamente, la comunidad internacional no puede saber en absoluto si el virus se encuentra en expansión dentro de Corea del Norte”, dice un informe reciente de Jessica Lee, experta en Asia Oriental en Quincy Institute for Responsible Statecraft, un think tank en Washington.

“No saber nada acerca del nivel de expansión del virus y de los índices de mortalidad dentro de Corea del Norte es extremadamente problemático y, si no cambia, podría tener consecuencias muy graves en el plano de la salud pública”.

Los medios de comunicación de Corea del Norte, mientras tanto, muestran todo el tiempo lo que ellos mismos describen como ejemplos de extremo control —y al mismo tiempo un sentido de la urgencia.

Llamando ellos mismos a la campaña en contra del virus un asunto de “supervivencia nacional”, Corea del Norte ha prohibido el turismo extranjero, demorado el año escolar, puesto en cuarentena a cientos de extranjeros y miles de residentes locales que han viajado al exterior, cerrado prácticamente todo el tráfico de frontera con China, intensificado los controles en los puntos de entrada, y movilizado a decenas de miles de trabajadores del a salud para controlar a los residentes y aislar a los que presentan síntomas.

Un despliegue de fotografías mediáticas muestran a médicos norcoreanos, científicos y trabajadores de la salud con barbijos, sombreros de papel y ropa protectora, discutiendo asuntos de ciencia, o desinfectando el transporte público, o planificando modos para seguir protegiendo a sus ciudadanos.

“No deben admitirse casos especiales dentro del sistema estatal anti-epidémico”, dijo Kim, saliendo al público tras un largo período de ausencia, para asistir a una reunión del politburo que trataría el asunto del virus, según informó la prensa estatal. Los funcionarios deben “cerrar todos los canales y espacios por medio de los cuales la enfermedad puede encontrar su curso”.

El lunes, el ejército de Kim disparó misiles no identificados al mar, armas que aparentemente tienen como objetivo mostrar que todo está bien, en medio de las preocupaciones de una epidemia en Corea del Norte.

A pesar de la fanfarronería, surgen cada vez más dudas acerca del éxito de Corea en evitar el virus.

Algunos grupos de monitoreo de Corea del Norte, que dicen tener una red de recursos dentro de la nación, dijeron recientemente que hay pacientes infectados y muertes en Corea del Norte, una declaración que el gobierno de Corea del Sur no pudo confirmar.

“Estoy 100% seguro de que Corea del Norte ya tiene casos de infección”, dijo Nam Sung-wook, experto en Corea del Norte, profesor de la Universidad de Corea, situada en Corea del Sur, y que ejerció como presidente del Instituto para Estrategias de Seguridad Nacional, un think tank asociado con la agencia de inteligencia más importante de Corea del Sur.

Si Corea del Norte tuviera una epidemia similar a la que está teniendo lugar en Corea del Sur, el país más golpeado después de China, causaría un desastre muy grave, a causa de la crónica falta de insumos médicos y medicamentos, dijo Nam.

“Corea del Norte estaría en una situación de desesperación”, dijo.

Algunos analistas creen que los gestos fuertes de Corea del Norte de cerrar las fronteras con China, su principal aliado y benefactor, señalan que el virus ya ha entrado al país desde China, que tiene más de 80 mil casos confirmados.

Habitualmente hay un enorme tráfico de frontera entre ambos países, y se estima que decenas de miles de norcoreanos trabajaban en China antes de que una orden de Naciones Unidas dirigida a Beijing, que exigía su regreso al país, expirase en diciembre pasado. No se sabe cuántos han regresado al país de origen.

Hay cada vez más reclamos extranjeros a Corea del Norte para que sea transparente respecto de lo que ocurre dentro de sus fronteras.

El relator especial sobre derechos humanos en Corea del Norte para Naciones Unidas, Tomás Ojea Quintana, le pidió a Corea del Norte “que permita un acceso totalmente abierto a los expertos médicos y agentes humanitarios, y que relaje las restricciones de acceso a la información. Aislar más aún al país no es la solución”.

Ojea Quintana dijo que muchos norcoreanos, especialmente en el campo, no tienen acceso a servicios de salud adecuados, agua y saneamiento, y que más del 43% de la población está desnutrida.

Estados Unidos también expresó su preocupación acerca de la vulnerabilidad de Corea del Norte a la epidemia y dijo que estaba dispuesto a apoyar los esfuerzos de organizaciones de beneficencia para contener la expansión de la enfermedad en aquel país empobrecido.

Una epidemia en Corea del Norte, que según los expertos tiene una constante falta de insumos médicos, podría sacudir aún más una economía ya golpeada por las sanciones de Estados Unidos a causa de sus programas de armamentos y misiles nucleares. Eso, a su vez, podría acelerar el agotamiento de las reservas de moneda extranjera en Corea del Norte, sofocando los ingresos del turismo y el contrabando.

La disminución del comercio con China también podría los ingresos que entran a los mercados informales de Corea del Norte, que vienen siendo una gran parte de la economía nacional tras el colapso del sistema de racionamiento estatal durante la devastadora hambruna de los noventa, según los expertos.

Y los crecientes esfuerzos del país para combatir el virus podrían mermar la capacidad de Kim de movilizar a su pueblo para el trabajo en mayor desarrollo y proyectos turísticos, dijo Lim Soo-ho, analista en el Instituto para Estrategias de Seguridad Nacional, el think tank de Corea del Sur.

Sin embargo, a pesar del gran impacto económico en muchos norcoreanos, la élite podría sobrevivir a la epidemia.

“Corea del Norte tiene un fuerte control sobre su gente, y así fue como mantuvo su poder cuando 2 o 3 millones murieron durante las hambrunas de los noventa”, dijo Oh Gyeong-seob, analista en el Instituto para la Unificación Nacional, en Seúl.

“El descontento público con Kim Jong Un seguirá creciendo, pero no tanto como para constituir un golpe crítico”, predijo Oh.

Por Foster Klug, Associated Press

Los escritores Hyung-jin Kim y Kim Tong-hyung de Seúl, Corea del Sur, han contribuido para este informe.