Coronavirus: internaron de urgencia a la protagonista de “Pasión de Gavilanes”

La actriz había dado positivo en COVID-19, pero no había tenido ningún problema respiratorio. Sin embargo en las últimas horas todo empeoró.

Danna García usó su cuenta de Instagram para contar que había dado positivo en coronavirus y que se había contagiado mientras trabajaba en España. Asimismo intentó llevarles tranquilidad a sus fanáticos, aclarando que evolucionaba bien, pero en las últimas horas debieron internarla de forma urgente.

En su relato explicó que los médicos le habían dicho que no fuera al hospital si no tenía síntomas de gravedad. Pero estos comenzaron a aparecer y ante la dificultad para respirar, ella no dudo en llamar a emergencias.

“Tengo mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien“, dijo al volver a su casa después de la internación. Por el momento, la actriz de Pasión de Gavilanes se encuentra completamente aislada y sin tener contacto con su pequeño hijo.

Consultada sobre cuáles habían sido los síntomas que había experimentado, la actriz de Pasión de Gavilanes, respondió: “Cada persona vive un proceso diferente. Mi primer síntoma fue problemas para respirar. Fiebre, tos, falta de aire, debilidad y dolor cuerpo, sudoración, dolor cabeza, dolor de costillas. Con los días va cambiando. Mucho sueño, falta de olfato y gusto”.

Con el objetivo de evitar que el virus se propague, la artista colombiana que ahora vive en México recomendó a toda la población que respeten la cuarentena quedándose en sus casas. “Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mi”, cerró.