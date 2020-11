Coronavirus: Gustavo Valdés anunció cómo será la vacunación masiva en Corrientes

«Corrientes va a poner tus recursos para que el plan de vacunación sea lo más amplio posible», adelantó en conferencia de prensa el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

«El viernes estuvimos en una videoconferencia con el presidente y todos los gobernadores. Tenemos que generar un Ejército de “vacunadores”. Se está preparando para la primera quincena de enero la vacunación masiva en Argentina. Se va a incorporar al equipo de médico, a los mayores de 60 años y a toda la población de riesgo», indicó Valdés en la conferencia de prensa de este lunes.

La vacunación va a ser voluntaria

En ese sentido, Valdés dijo que se está «más cerca, por eso tenemos que cuidarnos muchísimo más. Vamos a poder arrancar el ciclo lectivo 2021 con normalidad. No tenemos que bajar los brazos, ni confiarnos. Tenemos que proteger a todos aquellos que tienen enfermedades subyacentes».

Y en ese sentido, expresó que pide «a los correntinos que no aflojen, que no bajen los brazos, estamos en una situación complicada. No vamos a bajar el número de testeos para decir que estamos bien, realizamos cerca de 3000 testeos diarios».

El mes de noviembre, fue el peor para los correntinos

«Estamos por terminar con resultados horribles, pero que pueden ser peores. Tenemos que tener conciencia de la responsabilidad que nos cabe a cada uno. Seguimos exactamente como estamos, no vamos a modificar ninguna medida que se había anunciado anteriormente», finalizó.