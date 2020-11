People wearing protective masks walk through Florence as Italy battles a coronavirus outbreak, in Florence, Italy, March 7, 2020. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Coronavirus en Italia: toque de queda y un nuevo colapso sanitario «La situación en un mes será dramática y por lo tanto debemos recurrir de inmediato a un cierre total», afirmó el presidente de la Federación Nacional del Colegio de Médicos, Filippo Anelli. El Gobierno italiano decidió este lunes catalogar como «zona naranja» y prohibir desplazamientos internos y restringir la actividad comercial en otras cinco regiones del país para buscar frenar la difusión del coronavirus. En base a la evaluación de 21 indicadores sanitarios de la semana pasada, el Ministerio de Salud decidió que las regiones de Véneto, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana y Umbria pasen desde este miércoles de «zona amarilla» a «zona naranja», informó este lunes el gobernador de Abruzzo Marco Marsilio en declaraciones a la cadena pública RAI. Así, las cinco regiones se suman a la isla de Sicilia y a la sureña Apulia en la segunda calificación de riesgo, que ya engloba a más de un tercio de la población del país. Las regiones en «zona naranja» tienen, además, prohibidos los desplazamientos entre ellas, según el último decreto del Gobierno del primer ministro Giuseppe Conte. Además, se dispuso el toque de queda nocturno, entre las 22 y las 5, para todo el territorio italiano y la obligación de clases a distancia para la educación media y superior. Las regiones de Lombardía, Calabria, Valle de Aosta y Piamonte ya fueron catalogadas como «zona roja», lo que significa el cierre de sus fronteras y la suspensión de las actividades de restauración, entre otras medidas. Las regiones de Lombardía, Calabria, Valle de Aosta y Piamonte ya fueron catalogadas como «zona roja», lo que significa el cierre de sus fronteras y la suspensión de las actividades de restauración, entre otras medidas. Apulia y Sicilia, en tanto, fueron designadas «zona naranja», mientras que las otras 14 del país, entre ellas Lacio y su capital Roma, habían entrado hasta hoy en la definición de «zona amarilla», o de bajo riesgo epidemiológico. Con la decisión de este lunes, las personas en riesgo intermedio en Italia pasarían de las 8.976.706 actuales a 24.497.669, más de un tercio de la población del país. Crónica