MOSCOW, RUSSIA JUNE 18, 2020: Pictured in this video screen grab is a volunteer receiving a Russian-made polyvalent vector vaccine for COVID-19 as part of clinical trials at Sechenov First Moscow State Medical University. Lyophilised (freeze-dried) into a powder to make solutions for intramuscular injections, the vaccine was developed at Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology. The trials have involved 38 volunteers, 18 of which received injections today, with the rest to follow next week. They are going to spend 28 days at the inpatient facility of the universitys Research and Practice Centre of Interventional Cardioangiology. Best quality available. Sechenov Medical University Press Office/TASS (Photo by Sechenov Medical University Press OfficeTASS via Getty Images)

Coronavirus: En Corrientes podría comenzar a aplicarse en enero la vacuna El Gobierno Provincial espera avanzar con la vacunación contra el Covid 19, con operativos concretos desde el primer mes de 2021 Tendrán prioridad personal de salud, seguridad y mayores de 65 años. De acuerdo a las primeras informaciones, Nación enviaría 250 mil dosis en etapas. La misma fuente reveló que será la vacuna rusa la que se utilizará en la emergencia. Además, la Provincia negocia la compra directamente con el Gobierno ruso. No se descarta que las dosis lleguen al mercado privado, de modo que pueda ser ofrecida en farmacias locales. No obstante éste no es un ámbito de intervención oficial ni planea hacerlo Mañana, con la venida de Ginés González Garcia, se empezarán a dilucidar muchas de las dudas respecto a lo esperado para empezar a combatir de manera directa contra la pandemia Fuente: Radio Dos Compartir