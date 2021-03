Coronavirus en Corrientes: El Comité de Crisis viaja a Goya y Esquina para intentar controlar los brotes de casos

Los integrantes del Comité de Crisis que coordina las acciones para combatir la pandemia en Corrientes se trasladan hoy a Goya y Esquina a fin de intentar controlar los brotes de casos en cada localidad. Así lo confirmó la doctora Claudia Campias, integrante del grupo especial. “No pasa por retroceder de fase sino por cumplir las reglas sanitarias”, dijo

“Estamos viajando a Goya y a Esquina para evaluar la situación epidemiológica. Nos preocupa el no cumplimento de las medidas de prevención y las reuniones multitudinarias. Podemos recomendar retroceso de fase pero no sirve si no tenemos cumplimiento de lo que corresponde en tiempos de pandemia”, dijo la doctora Claudia Campias.

“Tenemos que tomar decisiones y ayudarlos para lograr el control de los brotes. La decisión del cambio de fase es decisión del Gobernador. Nosotros vamos y analizamos con las autoridades locales cada situación, pero más allá del cambio de fase es la población la que debe acompañar. Si en fase 3 la gente no acata las restricciones, nada sirve”

“Estamos siguiendo de cerca las fronteras con Brasil. Estamos atentos. Todavía no tenemos casos positivos de personas que hayan tenido contacto con Brasil”, aclaró

