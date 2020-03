Coronavirus en Corrientes: Aumentó a 41 el número de aislados

En Corrientes, se mantienen las cifras en 407 casos para los afectados con dengue, mientras que lo que refiere a coronavirus, siguen tres personas internadas y se incrementó el número de aislados a 41.

El gobernador Gustavo Valdés, en oportunidad de disponer la declaración de Emergencia, ante los casos de Dengue en la provincia y la región y el avance del Coronavirus en el país, en la fecha el Comité creado para monitorear la cuestión epidemiológica dio conocer el informe de la situación.

Consignaron que no hay casos de Coronavirus confirmados en Corrientes, y que en las últimas horas no se han registrado contagios por Dengue. No obstante se indica que se mantienen en el más alto nivel las acciones para controlar estas dos patologías y que es necesario que todos los componentes de la comunidad, Gobierno y ciudadanos unidos prosigan la lucha para controlar la situación sanitaria.

Informe del Comité de Seguimiento del Dengue y Coronavirus en Corrientes

Desde el área de Control Epidemiológico que forma parte del Comité de Emergencia, que articula acciones en la lucha contra el dengue, se dio a conocer que la situación sigue sin modificaciones, no habiendo novedades de nuevos casos.