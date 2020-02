Coronavirus: En Argentina ya subió el precio de los barbijos

“En estos últimos días aumentaron las ventas de los barbijos porque la gente entró en pánico y en estado de alerta debido a todo lo que veía en la televisión”, confirmó Claudio Ucchino, Director general del colegio oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, en diálogo con minutouno.com

Ucchino explicó que “el uso de barbijo solamente es necesario para cuando uno va a una guardia, para no contaminarse, no solo de un posible coronavirus –que hoy en el país no hay- sino también de cualquier enfermedad, como una neumonía, una gripe estacional o sarampión”.

A su vez, no solo se registró un aumento en la demanda de los elementos de higiene como el barbijo y el alcohol en gel, sino también en sus precios. Esta suba se debe principalmente a que en esta época del año las fábricas no estaban preparadas para vender tanta cantidad de estos elementos e incluso se realizaron importantes exportaciones a países como China en la primera etapa del virus.

“El barbijo solo es necesario usarlo en hospitales, clínicas o lugares cerrados”

“La suba de precios también puede tener que ver con la oferta/demanda y con que siempre hay una fábrica que aprovecha la situación de subir los valores, entonces cuando llegan a la farmacia los valores se duplican”, explica Ucchino a este portal.

El aumento y demanda depende de los dos tipos de barbijos, ambos descartables: “El tradicional de tela que valía diez pesos, hoy está entre 30 y 50. En tanto, el denominado 95N –evita que pase un 95% de los polvos que hay en el ambiente, tiene tres capas y es usado por los médicos- solía valer 150 pesos y hoy está alrededor de 300 para arriba”.

El barbijo de tipo 95N evita que pasen un 95% de los polvos que hay en el ambiente

“El coronavirus no se trasmite por el aire sino por el exudado, es por esto que el uso del barbijo tradicional de tela es suficiente para prevenir. Es para no contagiar y evitar contagiarse”, indicó Ucchino remarcando que “solo se recomienda el uso en las clínicas y/o lugares cerrados”.

El barbijo de tela es el más usado para prevenir el coronavirus

El cuidado, resume Ucchino, es el mismo que se tiene en invierno cuando se está frente a una gripe estacional, y hay que estar atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias con información oficial sobre cómo evoluciona el virus.

“La mortalidad del coronavirus es menor a la de una gripe estacional. Uno no muere de coronavirus sino de las complicaciones que acarrea al disminuir las defensas y se genera, por ejemplo, una neumonía. Los pacientes mayores, inmunoderpimidos, con trasplantes o patologías crónicas tienen que tener extremas las medidas de higiene y seguridad”, finaliza y recuerda que “para que sea un caso sospechoso es necesario haber estado 14 días antes en los países donde hubo brote del virus, con un cuadro de tos y fiebre muy alta. Luego se corrobora la existencia del virus a través de un análisis de sangre donde se descarta si es una gripe o el coronavirus. Todos los sistemas a lo largo y ancho del país están activados y alertas”.

Aun así “lo más importante es que la gente extreme las medidas de higiene: lavado de manos, uso de alcohol en gel, ventilación de ambientes, no tocarse la cara cuando uno viene de la calle antes de higienizarse”. Para esto, “lo importante es que no solo se lave las palmas de las manos sino también la parte superior y entre los dedos, que se realice mínimo por 30 segundos y se aplique abundante agua para que escurra”.