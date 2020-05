Coronavirus en Argentina: mañana vuelven los cigarrillos a los kioscos

Massalin comienza el jueves con la distribución de sus marcas Marlboro, Philips Morris y Chesterfield en CABA y GBA. El miércoles llegará a todo el pais. Tabacalera Sarandí desembarca el lunes

Se desató la guerra de los cigarrillos. Mientras British American Tobacco, ex Nobleza Piccardo, amenaza con cerrar su planta y hacer peligrar 300 puestos porque no recibió la autorización para reabrir, Massalin Particulares arrancó anoche su producción y aseguran que mañana ya estará en kioscos.

A contra reloj, las plantas de Massalin y de Tabacalera Sarandi producen cigarrillos para abastecer una demanda que llegó a pagar $500 el atado, tras hacer largas filas en kioscos del interior del país. El fabricante de Marlboro, Philips Morris y Chesterfield lleva la delantera. No sólo porque el lunes, puso primera y abrió su planta para hacer la puesta a punto, antes de recibir todos los permisos, sino porque su sistema de distribución le permite acelerar los tiempos.

Massalin advirtió que en 48 horas podrá abastecer CABA y GBA y el miércoles estará en los kioscos de todo el país. Tabacalera Sarandi productora de las marcas Red Point y Master, además de sus licenciadas West y Nevada, confirmó a BAE Negocios que recién podrá comenzar su distribución a mayoristas el fin de semana y no llegará a los kioscos antes del lunes.

El panorama es complicado para la British American Tobacco, ex Nobleza Piccardo, que tiene su planta ubicada en el municipio de Pilar, capitaneado por Federico Achával. A diferencia de los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en Pilar resolvieron no aceptar el protocolo hasta tanto el tema no estuviera normado. Recién el lunes por la tarde recibieron el protocolo, que aún está en evaluación.

Fuente: Bae Negocios