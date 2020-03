Coronavirus en Argentina: Casos, infectados y muertos de hoy, 30 de marzo

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que “todavía no está la certeza de la modificación del calendario escolar” 2020 y adelantó que “habrá que articular los contenidos del ciclo lectivo de este año con los del 2021”.

“Hasta que no tengamos la claridad del momento de la vuelta física a la escuela no podemos hablar de adelantar el receso, de ampliar o no el calendario escolar”, dijo el ministro en la reunión, que se extendió más de dos horas y media y que fue presidida por la diputada peronista Blanca Osuna.