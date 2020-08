Coronavirus: Alejandro Fantino confirmó que dio positivo

A través de un video en su cuenta de Instagram, Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus (Covid-19). El conductor comenzó a sentir síntomas relacionados a la enfermedad en la madrugada del sábado y, por recomendación de su médico personal, se realizó el test correspondiente.-

“Me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, relató.

Para tratar de llevar tranquilidad a sus seguidores, el periodista aseguró que se siente bien y tomará todos los recaudos necesarios.

“Estoy bien, perfecto. No tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que me pase… Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por abajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″, afirmó.

Tras la noticia, Fantino aprovechó para agradecer a los médicos que lo atendieron con inmediatez y a sus miles de seguidores por preocuparse. “Les mando un beso gigante, cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”, puntualizó.