Coronavirus: 16 pasajeros dieron positivo en Aeroparque y Ezeiza

El número de casos positivos, de acuerdo con fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones, fueron detectados desde el sábado. De estos, 12 llegaron desde México, la mayoría de Cancún, uno de San Pablo, dos de Miami y otro de Bogotá, Colombia.

«Desde hoy la ANAC inició las restricciones para vuelos a México, Chile y Brasil, y se han reprogramado también los vuelos a otros países, de manera tal que haya un espacio de al menos dos horas entre vuelo y vuelo», sostuvo este lunes la titular de Migraciones, Florencia Carignano.

«Se va a seguir volando, por supuesto, pero en menor medida de lo que venían volando hasta ahora. Tengamos en cuenta que el sábado hubo 18 vuelos y hoy hay 7 queremos llegar a 3 o 4 vuelos por día. Entonces las personas que salgan por alguna cuestión impostergable, van a tener que saber que a lo mejor no vuelvan cuándo ellas quieran, sino cuando haya un vuelo autorizado por ANAC», indicó.

«Venimos diciéndolo, aunque parezca antipático, pero es la única realidad, no hay que salir del país cuando hay pandemia, no solo por lo que puede pasar en la Argentina, sino por lo que pueda pasar en el resto los países, que están cerrando fronteras. Francia cerró sus fronteras y no podía entrar ni salir nadie», remarcó la funcionaria.

«El viernes pasado cambiamos nuestra situación epidemiológica por un informe epidemiológico, para evitar que ingrese de manera rápida una cepa que sabemos que en algún momento va a entrar porque mientras haya circulación hay virus, pero estamos tomando las medidas que consideramos necesario para proteger a los argentinos y eso implica reducir frecuencias aéreas», agregó.

Sobre los testeos, apuntó que «si te da positivo el antígeno, luego te pasan a un test PCR. Es una primera instancia que no te capta con la manera tan certera como lo capta el PCR el virus».

«Si te da positivo el PCR te llevan a un hotel y te aíslan a vos y a todo el grupo familiar. Y, a las personas que estuvieron sentadas alrededor de esas personas, si les da negativo el antígeno se pueden ir a sus casas, pero se les realiza un seguimiento. Al séptimo día, se tienen que hacer todos el PCR», sostuvo.

En este sentido, prosiguió: «Las personas que van a hotel se les lleva la muestra del PCR donde se realiza la secuencia y se ve qué tipo de virus es: si es el virus que está circulando en Argentina, es el de circulación comunitaria. Si es de la cepa de Manaos o de Gran Bretaña o es algo nuevo, entonces queda aislado en el hotel hasta que las autoridades sanitarias digan que no contagia más».

Reiteró por otra parte que «las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre» y en cuanto a la situación de los que se encuentran varados, afirmó que no van a «dejarlos abandonados en Brasil para siempre, sino que a pesar de haberle dicho todo este tiempo que no había que viajar y ellos decidieron viajar igual, nosotros vamos a reprogramar vuelos a partir, seguramente, después de semana Santa para que todos los argentinos que estaban de vacaciones en Brasil puedan volver al país».

Justificó que no dejen ingresar a los argentinos que están en la frontera con Corrientes, en Uruguayana, porque «no se los puede testear, porque ahí no tenemos la capacidad que tenemos en el aeropuerto, sobre todo de Ezeiza, donde armamos un gran laboratorio, con casi 50 tomadores».

