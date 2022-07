Córdoba, otro escenario de la caída de la candidatura de Milei

Una agrupación del Partido Demócrata de Córdoba, sello que respaldan el proyecto presidencial del libertario, denunció que la conducción partidaria está “acéfala”, y afirmaron que la intervención caducó y no se aplicó una prórroga.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei fue el sábado pasado a Córdoba para presentar su plan económico de reducción del estado y desintervención de la economía. Sin embargo, la caída de la figura del legislador libertario y su armado también se siente en la provincia mediterranea. Un sector del Partido Demócrata (PD) de Córdoba, uno de los sellos que respaldan el proyecto presidencial del libertario, denunció que la conducción partidaria está “acéfala” y afirmaron que la intervención del partido terminó el 31 de mayo de 2022, sin que se haya llevado a cabo una prórroga. El que ofició de interventor fue Rodolfo Eiben, quien pasó a ser presidente del espacio.

A raíz de esto, presentaron ante el Juzgado Federal N°1 de Córdoba un pedido de impugnación de la Convención Nacional Partidaria que se hizo el 14 de junio de 2022, ya que «los Convencionales del Distrito Córdoba carecían de legalidad absoluta para ejercer los cargos que usurparon en dicha Convención por no estar afiliados al PD Córdoba en tiempo y forma”.

Los miembros de la Agrupación Carcano afirmaron que no reconocen a las autoridades “autoproclamadas ilegalmente ni lo actuado por la Junta Electoral Partidaria integrada por miembros no afiliados al Partido hasta tanto no se expida la justicia Federal Electoral respecto a la impugnación presentada el 16 de mayo de 2022”. En ese sentido, lamentaron “las acciones irregulares que ejerciera de forma autoritaria el ex interventor Eiben y su equipo, cercenando la participación de nuestra lista en las elecciones internas, cerrando el partido y negando las afiliaciones para perseguir intereses personales, traicionando el espíritu democrático, liberal y participativo que ostenta el ideario demócrata»

En la impugnación presentada ante los tribunales cordobeses, se apuntó contra el economista Francisco Pendás, uno de los armadores de Milei en Córdoba, y Roque Fernández, ex ministro de economía del ex presidente Carlos Saúl Menem, a los que se acusó de «no ser afiliados», por lo tanto, sus actos y acciones, realizadas tras el fin de la intervención del PD «son nulos».

