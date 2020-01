Córdoba: Encontró una estatua del Cura Brochero en las profundidades del río Suquía

Un guardavida de la ciudad de La Calera encontró una estatua del Cura Brochero en el fondo del río Suquía, en momentos en que realizaba tareas de limpieza subacuática a cinco metros de profundidad.

Pese a que estaba dividida en dos partes (el cuerpo por un lado y la cabeza por otro), la obra se encuentra prácticamente intacta y con su pintura original.

Uriel Vega Barrios se llama el joven que hizo este increíble hallazgo y contó que la obra fue realizada por el prestigioso artista cordobés Julio Incardona, a quien planea devolvérsela. «Hoy mi trabajo me hizo un regalo, haciendo una limpieza subacuática en el Río Suquía de nuestra ciudad como guardavida, me encontré con esta hermosa obra de arte»; confirmó el trabajador.

Incardona es un escultor con taller en la ciudad de Alta Gracia, quien suele realizar piezas de arte inspirada en personajes de la historia. El hallazgo se concretó un día antes del fallecimiento del cura gaucho y muchos consideran que se trató de un milagro.

«Fue realmente algo increíble y no tiene explicación que la hayan encontrado en el estado en que está, porque se encuentra intacta. Este chico es un bañero que estaba limpiando el río y la encontró junto con otras cosas y está muy emocionado. Mañana me voy a La Calera para verlo y me dijo que buscará también las manos, le falta el brazo que se debe haber despegado. Él se quiere meter de nuevo a buscar esa parte y mañana es la fecha en que partió el Cura Brochero, así que es una cosa increible»; contó Julio a El Diario.

Consultado sobre el origen de la obra, el artista reconoció: «Sé que por Villa Allende, La Calera y en las Sierras Chicas hay varias esculturas mías, pero no sabía decir cuál es. Es muy increíble lo que pasó».