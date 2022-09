Córdoba: denuncian que un templo se vuelve boliche de noche

Eduardo Nicolsi vive a metros de la casa polémica sobre la calle Rogelio Martínez y Luis Braile. En más de una década no logró que la Municipalidad de Córdoba o la justicia provincial se hicieran eco de los 1.239 reclamos formales que hizo o de las 112 denuncias penales que lleva planteadas.

«Los martes y los jueves hacen fiestas bailables, a las que asisten menores y mayores y toman alcohol. Se supone que esta es una iglesia y lo que debe reinar es la paz y la tranquilidad. Teóricamente están orando a un dios, pero están haciendo cosas que no son lógicas», explicó Nicolsi a «El Show del Lagarto», por El Doce de Córdoba.

El terreno donde se encuentra la casa no sólo contiene al templo que se convierte en boliche, sino que además cuenta con una cancha de básquet y otra de fútbol. Ninguna de las dos tiene la habilitación correspondiente, pero eso no evita que las usen.

«Necesito dormir, no se puede descansar. Tuve que mudarme al comedor porque en mi dormitorio es imposible«, agregó Nicolsi.

El hombre explicó que en 11 años de reclamos ganó dos juicios, pero que eso no apaciguó a sus vecinos: lo «mandaron a apretar», le quisieron comprar la casa y lo sometieron a «campeonatos con música a alto volumen, afuera y a cualquier hora» tanto los martes y jueves como durante el fin de semana.

«Quiero paz y tranquilidad, no voy a parar. Gané dos juicios, se cansaron de hacerme cosas. Me quisieron comprar la casa. No me importa que sean mormones. No tengo nada en contra de la religión pero quiero las cosas en su lugar. No pueden convertir una iglesia en una discoteca«, expresó el hombre.

Para Nicolsi el templo y su casa multifunción está fuera de lugar en el barrio Maipú, una zona residencial de la ciudad de Córdoba. Muchos vecinos se mudaron con tal de no denunciar ni soportar el calvario, y otros negaron cualquier tipo de actividad non sancta.

«Acá no hacen ninguna fiesta. Recién me entero. Me pareció un chiste que salga en el noticiero por eso vine a aclarar«, disparó un vecino que se acercó a las cámaras del canal cordobés cuando hablaba Nicolsi.

«Estoy con miedo, me hicieron de todo. me mandan gente a apretar. El obispo anterior me disparó con un arma. Cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría ya me estaban haciendo una denuncia a mí», relató en cambio el denunciante.

Desde la Municipalidad de Córdoba le contestaron a Nicolsi que el templo está clausurado y que se le impuso una multa a la congregación, pero por alguna razón misteriosa no dejó de funcionar.

Pero aunque las autoridades informaron que no debería haber un templo en ese sitio, hay algún tipo de organización social que sí funciona en la casa.

“Siempre sonriente” y “oportunista”: quién es Brenda Agüero, la enfermera detenida por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba

Minuto Uno