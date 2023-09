Copa Libertadores: José Manuel López, el correntino que jugará la semifinal ante Boca

José Manuel López es el único argentino de Palmeiras en esta CONMEBOL Libertadores, aunque el ex jugador de Lanús no logró ganarse un lugar dentro del once titular de Abel Ferreira. Solo marcó un gol en seis partidos disputados, pero llegó al equipo Verdao como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Su próximo desafío es el mata-mata de la semifinal vs. Boca Juniors.

El delantero de 22 años estuvo cerca de dejar el fútbol en su época de inferiores. El correntino, quien tomó la posta que dejó Nicolás Orsini en el Granate en 2021, llegó a la máxima categoría de la mano de Luis Zubeldía, quien se vio obligado a armar un Lanús plagado de juveniles y jóvenes jugadores ante el corto presupuesto que tenía su equipo por la crisis económica a raíz de la pandemia de Covid-19 que dejó a Argentina sin fútbol durante más de 10 meses.

José Manuel López explotó en Lanús, pero pudo haber sido en Independiente. El correntino quedó libre un paso antes de llegar a la reserva del Rojo, y probó suerte en Lanús. De todos modos, no fue fácil para el Flaco, que tampoco tenía un lugar en el cuadro dirigido en ese momento por el actual DT de Liga de Quito.

Con edad de debutar en la máxima categoría, el atacante que actualmente juega en el cuadro paulista sacó provecho de su falta de minutos en el Granate después de llegar libre del Rojo de Avellaneda: no tuvo inconvenientes y aceptó disputar la liga local de Tres Arroyos con la camiseta de Colegiales.

Tal reveló Nicolás Russo, expresidente de Lanús, decidió ceder a López a una de las categorías más bajas del fútbol argentino, en una liga que ni siquiera es profesional. A López le sobró: ganó el certamen, fue la figura y el goleador, por lo que el máximo dirigente de Lanús en ese momento decidió hacer regresar al delantero de su préstamo prácticamente acordado de palabra.

En medio de su regreso desde el fútbol de Tres Arroyos, comenzó la pandemia de Covid-19, por lo que la vuelta de López a Lanús quedó en la nada. Sin embargo, tuvo su oportunidad cuando se reanudó el fútbol. Y vaya si el Flaco la aprovechó, que su oportunidad terminó en una transferencia desde Lanús hacia Palmeiras por el 70 por ciento de su pase tasado en 10 millones de dólares.

José Manuel López dio sus primeros pases en el Granate y nunca más salió del once: en 59 partidos, marcó 22 goles y brindó cinco asistencias. «Ni en Lanús lo tenían en cuenta, empezó a crecer y crecer. Zubeldía y sus ayudantes me preguntaban «¿De dónde lo sacaste a este pibe»», reconoció Nicolás Russo en «Loco y el Cuerdo», sobre el Flaco.

El delantero correntino llegó a llamar la atención de Marcelo Gallardo para reforzar a su River ante la salida de Julián Álvarez, así como también recibió el sondeo de Boca Juniors, pero finalmente el delantero que debutó en la máxima categoría con Lanús se fue a Brasil: llevó sus goles al Palmeiras, aunque todavía no logró asentarse en el equipo que dirige Abel Ferreira.

En la actual CONMEBOL Libertadores solo disputó seis partidos, de los que jugó tres desde el arranque y tres desde el banco de suplentes. Aunque logró una particularidad interesante: anotó el primer gol del Verdao en la Copa y fue el único tanto del debut con derrota (3-1) ante Bolívar en Bolivia.

En fase de grupos, además de estar desde el arranque en Bolivia, fue de la partida ante Cerro Porteño, ingresó desde el banco en el segundo chico frente a los de Paraguay y el compromiso de local ante Barcelona SC. En los mata-mata estuvo apenas unos pocos minutos (entró en el 90″) en la ida de los octavos frente a Atlético Mineiro pero fue titular en el desquite frente a Deportivo Pereira, el partido más reciente que disputó el Verdao en la vigente CONMEBOL Libertadores.

El Flaco López tiene pocas chances de estar desde el arranque en alguno de los dos partidos de las semifinales frente a Boca Juniors, pero es una carta goleadora con la que Abel Ferreira cuenta para abrir el partido por si le hace falta.

