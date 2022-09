¿Conoces el Síndrome de Desgaste por Empatía?

“Nadie puede ponerse en el lugar de otro, porque ya está ocupado ese lugar”

La capacidad imprescindible para relacionarnos asertivamente con los demás es la empatía: cualidad de comprender al otro y experimentar sus sentimientos, pero desde nuestro lugar, (estar junto a).

Existen varios tipos de empatía, por ejemplo, empatía cognitiva: cuando podemos advertir el punto de vista, perspectiva, o manera intelectual en que el otro entiende las cosas.

Otra es la preocupación empática: habilidad para entender, experimentar los estados emocionales de los demás, preocupación sincera por la realidad del otro, deseando brindarle ayuda sin poner en riesgo el propio equilibrio.

La fatiga por compasión: es la preocupación extrema por el dolor de los demás, es otro tipo de empatía no saludable que ocasiona una importante dosis de distres (estrés malo); es un contagio emocional, arrastramos y sufrimos las emociones de la otra persona, es cuando sus problemas son míos.

El Dr. Charles R. Figley, a través de su trabajo en el trauma y la psicología del trauma, considera que la fatiga por compasión es un tipo de estrés resultante dela relación de ayuda terapéutica surgida de la empatía y del compromiso emocional.

La fatiga por compasión hace visible una realidad en el cual determinadas personas son frágiles y vulnerables, adentrándose en un desgaste personal debido al dolor o sufrimiento ajeno, sin lograr gestionar adecuadamente el propio, que la situación ocasiona.

¿Quiénes son más propensos a padecer el Síndrome de Desgaste por Empatía?

Aquellas personas que están en contacto directo con personas que necesitan ayuda, ej.: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, personal médico o de salvamento etc.; sin embargo, ninguna persona está exenta de ser víctima del desgaste por compasión.

¿que situaciones contribuyen para tener desgaste por empatía? síntomas?

Se relaciona con el insuficiente autocuidado, limites poco claros asumiendo responsabilidad y sensaciones como propia. Trauma del pasado no resuelto que ocasiona hipersensibilidad. Ineficientes mecanismos de autogestión frente situaciones que estresan. Filtrar y administrar emociones. Etc.

¿Cuáles serían algunos síntomas previos a la fatiga por compasión? Estos suelen pasar inadvertidos por ej. la disociación, la ira, la ansiedad, trastornos del sueño, agotamiento, sensación de estar abrumado, pesadillas, sensación de impotencia y fracaso, nauseas, cambios en el peso, dolor de cabeza, mareos, desmayos, problemas de audición, abuso de sustancias, pasar menos tiempo con los parientes y amigos, parecer indiferente, aparición del sarcasmo y cinismo (Myezyentseva, 2014)

Otros síntomas son:

Re experimentación: No poder sacarse la situación de la cabeza, experimentando las experiencias traumáticas vividas por los demás en flashes, en sueños, durante el día.

Embotamiento afectivo y evitación: Cuando la mente se satura, no pudiendo seguir asimilando tanto dolor y sufrimiento, distanciándose emocionalmente de la realidad, con la sensación de desconexión emocional afectando la capacidad de disfrute y la buena relación con los demás.

Hiperactivacion nerviosa: Ansiedad generalizada, exaltación extrema ante estímulos pequeños, dificultad para concentrarse o dormir, ataques de pánico.

Otro dato interesante adquirido por la Universidad Adventista del Plata, quien develo que el desgaste por empatía está vinculado con la atención y reparación emocional.

La atención emocional es la habilidad para prestar atención a las emociones y estados de ánimo de los demás; en la práctica es cuando se presta demasiada atención a las emociones y estados de ánimo de los demás quedando atrapados en la red.

La reparación emocional, es la capacidad para poner en practica planes de acción para auto-regular los estados de ánimo propios, pudiendo asumir una distancia psicológica protegiendo el auto-equilibrio afectivo.

Si eres una persona hipersensible emocionalmente y no logras auto-distanciarte para llevar a cabo estrategias y reparar tus heridas, lo más probable es que sufras el síndrome de Desgaste por Empatía.

“La empatía no es ponerte en los zapatos del otro, no te quedarán porque tienes un pie diferente a él”

Te mando un beso inmenso TG.

Fuentes: Isep. Alecsiuk, B (2015) Inteligencia Emocional y Desgaste Por Empatía, En Terapeutas. Revista Argentina de Clínica Psicológica; 24:43-56.

Mestre-Escrivá, V., Frías Navarro, M.D. y Samper-García, P (2004) La medida de la empatía: análisis del Interpersonal Reactivity Index. PsicoThema; 16(2):255-260.

Figley, C.R. (1995) Compassion Fatigue: Coping With secondary traumatic stress disorder in thos who treat traumatized. Nueva York: Brunner/ Mazel Publishers.

