Conoce la grilla completa de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé

El Instituto de Cultura confirmó este jueves la programación artística, día por día, de la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé, 19ª del Mercosur y 3ª Celebración Mundial, a desarrollarse del 12 al 21 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, señaló que «después de un arduo trabajo, se terminó de definir una grilla artística de una gran diversidad que incluye a las principales figuras del chamamé a nivel mundial, a los nuevos valores que surgen de los certámenes Pre Fiesta, y a artistas de otros géneros que aceptaron la invitación de interpretar chamamé».
De esta manera, los máximos referentes serán parte de una importante grilla de artistas que sumarán sus expresiones culturales para celebrar la identidad del chamamé.
Los confirmados para la edición 33ª de la Fiesta Grande son los siguientes:
ARTISTICA FIESTA NACIONAL DEL CHAMAME 2024 (POR ORDEN ALFABETICO)
VIERNES 12/01
AMERICANTA (PARAGUAY)BALLET OFICIALBOCHA SHERIDANCHAMAMECEROS DE LEYCONJUNTO TRÍO SAN PEDROERNESTITO MONTIEL Y SU CUARTETO SANTA ANAGIANELLA NIWOYDAGRUPO DE BUENA FEHÉROES DE MALVINASISMAEL ECHAGÜE (PARAGUAY)JUAN CABRERAJUAN PABLO BARBERÁNJUANCITO GÜENAGAMARCIA MULLERPABLO BENTOS CUARTETOPAQUITO ARANDA. PRODUCCIÓN ESPECIAL CON INVITADOSPAULO Y SÉRGIO ARGELO MS (BRASIL)RAUL BARBOZA (LEYENDAS)SILVINA ESCALANTETALLARÍN Y SUS ESPUELAS DEL LITORALTUPA NOY
SÁBADO 13/01
BALLET OFICIALBIANCA ALMIRÓNDALMA FERREYRA (PARAGUAY)FRANK ADAMS – CAMERATA ZUIDGRUPO AVAREKÓGUSTAVO MIQUERI CON TREBOL DE ASESHUGO FLORESIPÚ PORÁJOSÉ ÁLVAREZ GRUPOMANUELCRUZ Y SU CUARTETO ESTAMPA CORRENTINAMARCELO ROJAS SEXTETO (PARAGUAY)OFELIA LEIVA ORQUESTA FOLKLÓRICA DE LA PROVINCIAPAULA BASALOPRE FIESTARECITADORRICHARD SCÓFANO & YAMANDÚ COSTA (BRASIL)SORIANO SOSATAJYTOTY MONTIEL Y SU GRUPO RENOVACIÓNVERÓNICA NOGUERA
DOMINGO 14/01
ANA LAURA TESTAANABELLA ZOCH (BS. AS)BALLET OFICIALBLAS MARTINEZ RIERACESAR FRETTECOQUIMAROLADESIDERIO DUARTE MS (BRASIL)DIEGO GUTIERREZFABIÁN GARCÍAFLORENCIA DE POMPERTFUELLES CORRENTINOSGRUPO IRUNDYGRUPO ITATÍMARÍA OFELIA CEMBORAINNAHIARA LANGNELIDA ARGENTINA ZENON Y LA EMBAJADA PLAYADITOOSCAR MACÍASPEÑEANDO (PARAGUAY)PRE FIESTARUBEN RODRIGUEZRECITADORTERESA PARODI
LUNES 15/01
ALEJANDRO BALBIBALLET OFICIALCHAMAMÉ KUÑÁGRUPO REMANSOHUMBERTO FALCON Y FERNANDA DUPUYLAS VOCES DE ASUNCIÓN (PARAGUAY)LOS CHAQUEÑÍSIMOS CARDOZOMARCELO OJEDA (PARAGUAY)MARÍA EUGENIA GALLARDOMATÍAS GALARZAMAURICIO BRITOS Y HUMBERTO YULE (BRASIL)MAURO BONAMINONUEVO CUARTETO SANTA ANA DE CARLOS RAMIREZPRE FIESTARAULITO ALONSORECITADORRUDY FLORES Y ERNESTO MENDEZSIMÓN PALACIOSSOFÍA MORALESSOLEDAD PASTORUTTI SUSY DE POMPERT “MUJER INTERIOR”VICKY SANCHEZ
MARTES 16/01
ALMA DE MONTIELANA PAULA ROMERO Y TARAGÜI COÉBALLET OFICIALCHANGO SPASIUK & SIXTO CORVALÁN (PARAGUAY)DAMIAN AYALA CON CRISTIAN HERRERAEL MAGO DE LA NUEVA LUNAEXEQUIEL FERNÁNDEZFABIAN BALLARIOGRUPO NENDIVEIGRUPO ÑAHENDÚ (PARAGUAY)HOMERO CHIAVARINOJORGE BALMACEDALOS CUATRO DE CÓRDOBALOS HERMANOS BRITEZLOS HIJOS DE LOS BARRIOS CON LOS CARDOCITOS (TRIBUTO A LOS BARRIOS Y A LOS CARDOCITOS)MARÍA ISABEL VERA (PARAGUAY)MONCHTO MERLOPRE FIESTARAFAEL PUERTA TRÍO (BRASIL)RECITADORTITINA DE LOS SANTOSTOLATO TRÍOMIERCOLES 17/01ALAN GUILLÉNALEJANDRO BRITTES QUARTETTBALLET OFICIALBELÉN BELCASTRO Y LUIS MOULINBRUJA SALGUERO CON ENSAMBLE OFPDEMIR HANNAHEDUARDO SCOFANOFACUNDO TORRESÁNHUGO LEIVALAS HERMANAS VERA LOS NUÑEZLOS VECINOSLUIS LANDRISCINAMARTA TOLEDONOGUERA / PANIZZAPEDRO RIOSPRE FIESTA RECITADORSIN CORRIENTE DÚOTIERRA NOBLE (PARAGUAY)ZUNI AGUIRRE CON ENSAMBLE OFP
JUEVES 18/01
ALFREDO MONZÓNBALLET OFICIALBRUNO MENDOZACACHO ESPINDOLADANIEL GIMENEZ TRIODOS MAS UNO TRIODUO INNOVACION (PARAGUAY)ENZO CASTRO (URUGUAY) INVITADO:NAHIR RODRÍGUEZFABIÁN MEZAGICELA MENDEZ RIBEIRO Y ALUISIO ROCKEMBACH (BRASIL)GRACIELA LINARES Y ROBERTO ROMEROLA PILARCITALOS SHERIDANLUCAS SEGOVIA CON ENSAMBLE SINFONCOLUCIO YANEL (BRASIL)MARIO BOFILLMARIO SUAREZMARTINA VELAZCONAHIR RODRIGUEZ. INVITADOS: “CHINGOLI” Y “CHINGUI” BOFILLPRE FIESTARAÚL PALMARECITADOR
VIERNES 19/01
ANALÍA ESPÍNDOLABALLET OFICIALBELÉN MAJULDELVALLE, FERNANDEZ, GALARZAEMILIANITO LOPEZIMAGUARÉ & JORGE ROJAS IRIS MABEL Y SU GRUPO ALMA GUARANÍJORGE SULIGOYLORENA LARREA CATTERINOLOS AMARILLAMALENA PINTOSMIRYAM BEATRIZ (PARAGUAY)NESTOR Y ARIEL ACUÑAPRE FIESTAPURA SANGRERECITADORRENATO FAGUNDES (BRASIL)SANGRE PAIUBRERASEBASTIÁN VERÓN Y SU CONJUNTOTUPÁ Y EL MOVIMIENTO CORRIENTE NUEVAVERA – MONZÓN
SÁBADO 20/01
ANTONIO TARRAGÓ ROSBALLET OFICIALCOQUI ORTIZ “Chamamé sentido”GABINO CHAVEZGABRIEL COCOMAROLAGENTE DE LEYIGNACIO PORRAJOAQUÍN Y BENJAMÍN MORALESJORGELINA ESPÍNDOLAJULIANO JAVOSKI (BRASIL)LAS GUAYNAS PORÁLAS GUITARRAS DE CURUZÚLIRA VERA DÚOLOS ALONSITOSNESTOR LO Y LOS CAMINANTES (PARAGUAY)NINO RAMIREZPABLO CHAMORROPATRICIA GÓMEZPRE FIESTATONO BARBERÁN
DOMINGO 21/01
AMANDAYÉ BALLET OFICIALFRANCO ALMIRÓNG – LATINAGRUPO IBERAGUARANÍTICAGÜEPA CHELAS CHAMAMECERASLOS ANGELES ROMANTICOS CON HERNÁN ARIASLOS GUEDES (BRASIL)LOS MATUÁ MERCEDEÑOSMATÍAS BARBÁSMILAGROS CALIVAMIRIAN ASUADNOSTALGIAS MBURUCUYANASPRE FIESTAPURAJEI SOUL (PARAGUAY)RECITADORREVELACIÓN PREFIESTA: JOSÉ SURTTONO BENITEZ Y LOS CRIOLLOS DE CORRIENTESTONY ROJAS