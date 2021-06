Confirmaron que habrá público en Colombia-Argentina, y convocan a movilizaciones: «Si no hay paz, no hay fútbol»

El alcalde de esa localidad, Jaime Pumarejo, confirmó que habrá «un aforo de hasta el 25 por ciento del máximo permitido» en el estadio, lo que implica el ingreso de unas 10 mil personas. Previamente, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, había señalado que «sería una linda oportunidad» tener público en el cruce.

Sin embargo, el partido se disputará en un marco complejo para la realidad social de Colombia, donde prosiguen los hechos de violencia en las calles y la represión por parte del gobierno del presidente Iván Duke.

De hecho, frente a la confirmación del partido y de que habrá público, fueron convocadas manifestaciones en Barranquilla bajo la consigna «Si no hay paz, no hay fútbol», lo que no solo podría generar nuevos disturbios en las calles sino en el propio estadio Metropolitano.

