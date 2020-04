Confirmaron que el policía de Alvear no tiene coronavirus

Dio negativo el resultado de la muestra realizada al agente que había sido acusado de “violar los controles” para llegar a su casa.

Fuentes oficiales confirmaron que “el hisopado que se le realizó al policía Benítez de Alvear dio negativo”. El agente había sido acusado y denunciado por las autoridades municipales de la localidad por “violar los controles” para llegar a su casa.

El jefe de la Policía, Felix Barboza, salió a defender al agente. “Estaba seguro que le iba a dar negativo. El no hizo nada malo. Tenía autorización para ir a su pueblo que es donde vive. Siempre estuvo con su uniforme. No me gusta lo que hizo el intendente (de Alvear). No vamos a permitir que se manosee a ninguno de nuestros agentes” puntualizó.

El policía de apellido Benítez había sido acusado por las autoridades municipales del “violar los controles para llegar a su casa” y hasta se lo denunció.

“El siempre va a su casa en Alvear, pues ahí vive. Viene a Capital a prestar servicio y tiene autorización para regresar a su casa. No permitiremos que se lo trate mal”, reiteró Barboza.

El Litoral