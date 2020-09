Confirmaron a Alcira Figueroa como reemplazante del ex diputado Juan Ameri

La justicia salteña dio el visto bueno para que asuma en la banca que dejó bacante el ex diputado tras el escándalo sexual que protagonizó durante las sesiones virtuales.

El juez Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bravo, confirmó este miércoles a la antropóloga Alcira Figueroa como reemplazante del diputado banca del diputado Juan Emilio Ameri, tras su renuncia por el escándalo sexual protagonizado el pasado jueves.

El magistrado envió a la Cámara de Diputados un oficio para que se oficialice la designación de Figueroa. Conforme a la lista de candidatos del Frente Ciudadano para la Victoria de 2017 «correspondería que el reemplazo del Sr. Juan Emilio Ameri sea cubierto por la ciudadana Alcira Elsa Figueroa», dice el texto.

La flamante diputada celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter. «Con mucha alegría quiero anunciar que la justicia resolvió que seré yo quien reemplace a Juan Ameri en la Cámara de Diputados. ¡Muchas gracias a todas las personas que enviaron su cariño, fuerza y buenos deseos! #AlciraAlCongreso», escribió.

Alcira Figueroa se define como «salteña y Aimara orgullosa». Es Licenciada en Antropología, especialista en Desarrollo Humano Sustentable y Magister en Políticas Sociales. Es oriunda de Orán, departamento salteño. Es integrante de la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), coordinadora del programa Pro-Huerta en Salta e integrante de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Orán.

Sobre el escándalo que se dio con su compañero de lista, en una entrevista con la radio AM 550, manifestó: «Ya venía siendo cuestionado y era previsible lo que pasó». El viernes pasado posteó: «Antes de terminar este día, quiero agradecer a todas las personas que me llamaron y me acompañaron en las redes sociales. Su apoyo y confianza no sólo me alegran, si no que también, me dan fuerza y esperanza para esta nueva etapa. ¡Muchas gracias!».

