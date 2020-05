Conferencia de Gustavo Valdés: Las nuevas actividades permitidas en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés, detalló en conferencia de prensa las nuevas actividades permitidas en la fase 5. Insistió en que se continúe con el uso del barbijo, distanciamiento social e higiene de manos.

* Hospedajes y hoteles. Serán hospedajes seguros, hoteles en zona blanca

* Hoteles de zona roja/ para quienes deban cumplir cuarentena control los que provengan de zona roja.

* Gimnasios desde el 1 de junio – protocolo, que se capacite al personal- forma y modo la van a determinar las municipalidades. (higiene, aireación, barbijos sin excepción, etc). Si no se cumple se irá atrás con las autorizaciones.

* Transporte interurbano, se avanzará con los protocolos.

*Restaurantes y bares 50% ocupación, no se permite servicio de barra, cada mesa con 4 personas, dos metros entre mesa y mesa/ solicitar turno. Estricto protocolo de seguridad e higiene, que van a bajar los Municipios. Con barbijo el mayor tiempo posible.

* Habilitación de la caza deportiva para especies exóticas, en muchos casos desbordadas.

*No se habilitará la pesca deportiva ni de subsistencia, tampoco los paseos naúticos, por la bajante-y para preservar recursos ícticos.

* Se permitirán los encuentros sociales, desde el mediodía sábados con amigos y los domingos familiares, con medidas de higiene , distanciamiento social y barbijos.

“En caso de nuevos contagios, volveremos atrás con las medidas. En caso de que nos relajemos volveremos para atrás”, aseguró Valdés.