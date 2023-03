Concordia: Como no quería salir con él, la mató a balazos y se suicidó

En la noche de este lunes, Carlos Passarella, de 36 años, esperó a que Valeria Leoncio, de 25, le franqueara la puerta a tres amigas que habían ido a visitarla en el departamento que alquilaba en la calle Guarumba 27, en Concordia, Entre Ríos y le apuntó con su pistola 9 mm; el sujeto, totalmente cegado, le disparó a la joven: dos impactos de bala le dieron en el torso y el tercero, en la cabeza.

Valeria murió en la puerta de su casa ante la vista de sus amigas que corrieron espantadas a refugiarse de la locura de Passarella, quien se subió a su Ford Fiesta blanco y se escapó del lugar, pero no fue muy lejos.

Apenas unos minutos después frenó la marcha sobre Avenida Eva Perón, frente el Club Hípico, pero esta vez apoyó el arma sobre su cabeza y se quitó la vida dentro de su auto.

Passarella se pegó un balazo en la cabeza en el interior de su auto, minutos después de matar a Leoncio.

«Una víctima mujer atacada por un hombre, evidentemente obsesivo, con un interés hacia la chica, o pretendiendo formar una relación y, ante el rechazo, encuentra este camino, quitar la vida, porque no admite otra posibilidad», declaró el fiscal de turno, José Arias.

«Se trata de cosificar a la mujer y no dejarla hacer su vida. Simplemente, ‘o estás conmigo o no estás con nadie’. Y a los pocos minutos este hombre también aparece muerto y al parecer se quitó la vida», manifestó a la prensa de una ciudad tranquila que se convulsionó con este femicidio seguido de sucidio.

Además de Arias intervienen en la investigación del hecho los fiscales Mario Guerrero y Mauro Jaume, por la Fiscalía de Género y personal de la Jefatura Departamental Concordia, encabezados por el comisario Juan Beguerie.

Valeria tenía 25 años y estaba en pareja con otro joven.

Las testigos y amigas de Leoncio declararon a los investigadores que el victimario estaba «obsesionado» con ella a pesar de que Valeria no quería tener ningún tipo de relación con él ni le había dado muestras de querer algo; no obstante, no había denuncias previas por acoso o agresión

