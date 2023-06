Con un gol y dos asistencias, Riquelme se despidió en La Bombonera

Con un gol y dos asistencias, Riquelme se despidió del fútbol en La Bombonera. Román, clave como siempre, aportó a la victoria por 5 a 3 de Boca a Argentina.

Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de la historia de Boca y uno de los mejores futbolistas que se vieron en el fútbol argentino, disputó su partido despedida en La Bombonera, el patio de su casa. A ocho años de su retiro y con 45 años recién cumplidos, Román se mostró vigente con un gol, dos asistencias y pases top.

Con la presencia estelar de Messi en cancha, el actual vicepresidente del club dio su última función como futbolista junto a ex compañeros en Boca y la Selección. En el partido, el Xeneize se impuso por 5 a 3 al combinado de Argentina con un doblete de Barijho y tantos de Pablo Ledesma, el Manteca Martínez y JRR.

Con un impresionante «Riqueeeelme, Riqueeeelme» de todos los costados de La Bombonera en la que no entraba un alfiler, Román entró al «patio de su casa» para jugar por última vez. Antes del encuentro, Román abrazó a Messi, con quien fue compañero en la Selección Argentina y tiene una relación de mucho aprecio.

A los 16′ del primer tiempo, Riquelme enganchó desde la izquierda y sacó un disparo al segundo palo que fue controlado Leo Franco. Y, a los 22′, el ex-arquero de la Selección le ahogó nuevamente el grito de gol a JRR con un manotazo a un remate certero.

De todas maneras, Román siguió concentrado y minutos después se metió al área a pura gambeta como en sus mejores tiempos. ¡Scaloni lo empujó y no pudo definir! Ya que perdió la estabilidad, pero asistió a Barijho para el empate y antes de finalizar el primer tiempo se despachó con un pase top para que Ledesma marcara.

Luego, en el inicio del segundo tiempo, Riquelme engachó hacía su derecha y sacó un remate cruzado para gritar su último gol en La Bombonera. Cristian Fernando Muñoz, arquero con el que Román ganó el Mundial Sub-20 1997, no pudo hacer nada ante dicho remate.

Además, JRR le dio un pase top pinchado a Paredes, quien remató pero el arquero le tapó su tiro. A los 25′ del ST, a cinco del final, entró Agustín Riquelme, el hijo del 10, para jugar con él y casi asiste al Manteca Martínez.

Por su parte, Lucho González, Messi y Gago anotaron para Argentina. El gol de Messi a Boca fue gritado por los hinchas del Xeneize, quienes le cantaron más de una vez y le pidieron «ponete la de Boca». Leo agradeció con un saludo a la hinchada.

Riquelme se despidió de la redonda y de su gente emocionado como nunca y vigente más allá de haber dejado el fútbol hace ocho años. «El fútbol me dio demasiado. Mi papá me hizo bostero y sé que voy a morir bostero. Sólamente decirles gracias. Cada día que me levanto le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. Sin ustedes no podría vivir. Los quiero mucho. Muchas gracias», se despidió.