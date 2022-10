Con más de 400 jóvenes comenzó la cumbre climática en Corrientes

En el segundo día del evento, habrá paneles sobre activismo ambiental y transición energética. Para mañana se espera que elaboren en conjunto la declaración que será presentada en la COP 17 de Egipto.

La Cumbre Climática de las Juventudes 2022 superó la expectativa de sus organizadores en la ciudad de Corrientes. En el primero de los tres días del evento hubo 440 personas inscriptas provenientes de 21 provincias argentinas.

En un panel de investigadores, Ignacio Contreras (Cecoal-Conicet) señaló ayer que en los últimos 63 años desaparecieron 33 lagunas en la provincia de Corrientes. Por su parte, el primatólogo Martín Kowalewski criticó la falta de implementación de la ley que protege a los monos carayá.

“Sacamos una ley para declarar monumento provincial al mono carayá. Está hace un año, pero no está reglamentada. La ley es una mentira hasta que no se reglamente”, dijo el investigador sobre la Ley provincial 6590. La cumbre, organizada por Correntinos Contra el Cambio Climático, se extenderá hasta el lunes.

Domingo

El evento ambientalista continuará hoy en el Campus Cabral de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), ubicado en Brasil y Juan Bautista Cabral. Desde las 9, habrá una charla abierta de organizaciones ecologistas, con la participación del documentalista Sebastián “Chapu” Toba y miembros de Fridays For Future, Guardianes del Yverá, Bomberos de Caá Catí y Bomberos Voluntarios de San Luis.

A las 10.20 comenzará un taller de financiamiento ambiental, con The 50 Percent. Luego del almuerzo, a las 13.30, habrá un panel sobre activismo ambiental con Nicki Becker (Joca), Ivo Peruggino (Multisectorial Humedales), Agustina Tarcaya (Salvarnos Salvando), Lecko Zamora (Somos Monte) y Máximo Mazzocco (Ecohouse).

En tanto que a las 16.30 abrirán un panel sobre transición energética con Mariano Villares (SSF), Bruno Fornillo (Uba-Conicet), Liliana Restrepo y Juan Ignacio Arroyo. Por la noche, se trasladarán hacia el Espacio Mariño (Santa Fe 847) para un show en vivo.

Declaración

En el último día de la cumbre, mañana elaborarán una declaración que llevarán a la Conferencia Mundial del Clima, la COP 27, que se desarrollará en Egipto en noviembre.

La Lcoy (Conferencias Locales de la Juventud, por su sigla en inglés) es un tipo de encuentro que se realiza en todo el mundo y busca empoderar, educar y articular a la juventud para actuar frente a la crisis climática; pero también con una contribución directa a la posición global de la juventud en las negociaciones climáticas.

