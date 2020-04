Cómo funcionarán los bancos desde el viernes 3 de abril: ¿Quiénes pueden ir y cómo será la atención?

Los bancos abrirán a partir del viernes para realizar operatorias con jubilados y beneficiarios de planes sociales que NO TENGAN TARJETA DE DÉBITO. En el Banco de Corrientes, las dos primeras horas de atención será de atención EXCLUSIVA para jubilados y pensionados.

Mañana los bancos reabrirán sus operaciones para el pago de jubilaciones, pensiones y pago de planes sociales en medio del aislamiento obligatorio decretado a raíz de la pandemia del coronavirus. Las atenciones ser realizarán exclusivamente aquellos que no tengan tarjeta de débito.

– ¿Por qué el BCRA habilitó la apertura de las entidades bancarias durante el aislamiento social obligatorio? Para atender la demanda de aquellas personas que no podían cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales por no contar con su tarjeta de débito.

– ¿Qué días abrirán las entidades bancarias? A partir de mañana,viernes 3 de abril, en el horario habitual bancario. ***En el BANCO DE CORRIENTES, las dos primeras horas será de atención exclusiva para jubilados y pensionados **** LO HARÁN VIERNES 3, LUNES 6 Y MARTES 7 (DE 7 A 13 HORAS) El resto de las entidades de 7 a 11 horas.

– ¿Quiénes podrán realizar trámites durante esos días en las entidades?

En las sucursales sólo se atenderá a: personas jubiladas y pensionadas que no cuenten con su tarjeta de débito; personas que cobren planes o programas de ayuda social de la ANSES que no cuenten con su tarjeta de débito; y cabe recordar que no es necesario ir a la sucursal a dar fe de vida hasta el 30 de abril.

– ¿Qué operaciones se podrán hacer durante estos días de cuarentena? Solo cobros de haberes de jubilaciones, pensiones o planes de aquellos beneficiarios que no cuenten con una tarjeta de débito.