Comienza el pago del plus unificado de 10.500 pesos a los estatales provinciales

El primer tramo del pago del plus unificado de 10.500 pesos iniciará este martes 9 de junio. Se abonará a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial con el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1.

De esta manera, por tercer mes consecutivo y en el marco de la política de prevención y lucha contra el covid-19, se abonará este beneficio nuevamente unificado. En tanto, el segundo tramo se pagará el miércoles 10 de junio, y alcanzará a los agentes con documentos finalizados en 2 y 3. Continúa el jueves 11 de junio, para los DNI terminados en 4 y 5.

El cronograma de pago seguirá este viernes 12 de junio para los agentes con documentos terminados en 6 y 7, y el pago del plus unificado termina el lunes 15, día en el que perciban los agentes con los últimos números de sus DNI terminados en 8 y 9.

Este tramo estará disponible desde el sábado 13 de junio, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.

Con el pago del plus unificado de 10.500 pesos, la Provincia vuelca al mercado local más de 870 millones de pesos. Al mes, sumando la inyección de otros 3.500 millones de pesos en concepto de haberes y de otros 2 mil millones de pesos en concepto de la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC) 2020, la Provincia acumulará en junio una inversión salarial total superior a los 6.380 millones de pesos.

Con la liquidación del plus unificado y los haberes correspondientes a abril pasado, la Provincia puso en práctica una nueva modalidad eficaz de pago para prevenir la salud, evitan congestionamientos y reducir el riesgo ante la pandemia de covid-19

La modalidad consiste en pagar a los agentes en tramos divididos por la terminación del número de documento. Se trata de un diseño resuelto por el gobernador Gustavo Valdés y elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Con medidas de seguridad en articulación entre la Provincia, a través de sus distintas áreas, y la entidad crediticia correntina los pagos precedentes se desarrollaron con normalidad y no significó amenaza alguna a la salud de los correntinos.