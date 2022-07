Comienza el juicio oral por la venta de vacunas contra el covid en Esquina

Mañana comienza el juicio por el supuesto caso de venta de vacunas contra el covid en el hospital de Esquina. El juicio oral deberán declarar los dos enfermeros del Hospital San Roque que están involucrados. Se confirmo seis días de audiencias fijadas por el Tribunal de Juicio, las últimas son el lunes, donde terminarían los testigos. El día martes está previsto para los alegatos de las partes y ahí el tribunal ya tiene que dar un veredicto. El escándalo se había desatado el año pasado cuando desde la Dirección del hospital denunciaron la supuesta venta en la que estaba involucrada la jefa de vacunación del centro de salud. Además, se había identificado un faltante de dosis que podría tener que ver con el caso. En mayo del año pasado, el Gobierno de la provincia de Corrientes solicitó a la fiscalía de instrucción penal de la ciudad de Esquina la apertura de una investigación por la presunta venta de vacunas anticovid por parte de personal del Hospital San Roque. El fiscal Javier Mosquera, quien decretó el secreto de sumario, ordenó una serie de allanamientos y dispuso la detención de dos enfermeros y un comerciante presuntamente vinculados con el ofrecimiento de dosis del inyectable. “La causa se inició el año pasado, en el mes de mayo, por una denuncia que realizó el director del hospital, Ramírez. A partir de ahí, se abrió una investigación y, en principio, eran tres personas imputadas y luego acusadas. Hoy una accedió al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, y el lunes se abre la etapa de juicio oral respecto de la dos restantes, una de ellas es nuestra defendida”, contó al respecto a TN Esquina Analía Bravo, abogada de Sara Gutiérrez, una de las enfermeras acusadas de la venta, quien ejercía el rol de jefa de Vacunación. “El hecho por el que se le acusa en la supuesta venta de una vacuna, que los medios pluralizan como si fueran muchos hechos, y el hecho por el que se le acusa es la supuesta venta de una vacuna”, sostuvo. La profesional repasó el hecho y contó que la teoría es que habría sido comprada por una persona. “Habría comprado la persona que está beneficiada con la suspensión del juicio a prueba. Eso es una propuesta que se le hace al tribunal, de dejar en suspenso el proceso a cambio de cumplir determinadas conductas, por un plazo de tiempo, y cuando vence el plazo de tiempo, es como si no hubiese existido imputación”, resaltó. Sobre la actual investigación, la profesional detalló que no hay pruebas. “En la investigación preliminar que hizo el Ministerio Público no hay ni precios, ni pagos, ni venta”, dijo. “Yo tengo en mi poder una copia del expediente administrativo, es lo mismo que tiene el Ministerio Público en su legajo de investigación preliminar y es lo mismo que se ofreció como prueba para ir al debate. No hay nada más allá de la denuncia que formula el director, no hay otra prueba qué acredite tal afirmación”, sostuvo. Ante la falta de pruebas la profesional argumenta que podría tratarse de un error en la carga. “No lo descartamos, hay miles de personas vacunadas y el error humano es una posibilidad. Ella era una de las encargadas del vacunatorio, de la conservación de las vacunas contra el covid. Intervenían muchas personas en las distintas tareas que hacían en la vacunación en sí”, mencionó. Gutierrez había sido suspendida de sus actividades para otorgar claridad a la investigación. “Sara estuvo suspendida casi un año, sin goce de haberes y fue reincorporada a su trabajo en el hospital, hace alrededor de un mes. Esto fue una decisión administrativa del Ministerio de Salud, para facilitar la investigación penal”, explicó. “Confiamos en la Justicia y estamos convencidos de la inocencia de nuestra defendida”, cerró.

