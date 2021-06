Colón campeón de la Copa de la Liga

Los goles del «Sabalero», que con la corona se clasificó también a la Copa Libertadores 2022, fueron anotados por Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro, a los 13, 26 y 41 minutos de la segunda etapa, respectivamente. El conjunto de Santa Fe, claro ganador del certamen, logró el primer título de su historia y en diciembre tendrá la chance de sumar otra estrella cuando enfrente a Boca Juniors, ganador de la pasada Copa Diego Maradona, en el marco del «Trofeo de Campeones».

Síntesis

Racing Club: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Lucas Orban; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez y Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Darío Cvitanich. DT: Juan Antonio Pizzi.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Gonzalo Escobar; Federico Lértora, Alexis Castro, Rodrigo Aliendro y Cristian Bernardi; Cristian Ferreira; y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 12min. Alliendro (C), 26min. Bernardi (C), 41min. Castro (C).

Cambios: al inicio de la segunda etapa: Anibal Moreno por Cvitanich (R); en el segundo tiempo: 18min. Nicolás Leguizamón por Rodríguez (R); 19min. Matias Rojas por Piatti (R), Maximiliano Lovera por Martínez (R); 28min. Ignacio Galván por Domínguez (R); 34min. Santiago Pierotti por Bernardi (C); 37min. Juan Cáceres por Pillud (R); 42min. Yeiler Goez por Castro (C).

Amonestados: Martínez (R), Garces (C), Rodriguez (C), Bernardi (C), Gómez (C).

Estadio: San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Néstor Pitana.