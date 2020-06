¿Colombi jugó de peronista en el día que se recuerda la asunción de Perón a su primera presidencia?

El tres veces gobernador de la provincia, senador provincial y mandamás del radicalismo correntino, Horacio Ricardo Colombi, volvió a sacar sus uñas de guitarrero y le demostró a varios que sigue teniendo la sartén por el mango y, sin más vueltas, sentenció que la banca que, llamativamente, le pertenece por imperio democrático al justicialismo correntino, debe ser ocupada de ahora en más por el goyano Rubén Bassi por encima de cualquier pretensión “feminista” de por medio que pretenda la doctora Patricia Rindel. Si Colombi lo dice es cosa juzgada, como quedó encaminado hoy con el despacho de la comisión senatorial que entiende en estos casos sucesorios.

Sin pruritos ni barbijo, el radical Ricardo Colombi defendió la banca para el justicialista goyano Rubén Bassi. Decisión sobre la cual algunos huelen condicionamientos políticos o devolución de favores desde las filas del ex viceintendente de Goya, llegado el momento. “Que no nos quieran correr. Hay un procedimiento que se está cumpliendo. No podemos ir en contra de la ley”, se atajó en la misma vereda el mercedeño más famoso.

Colombi pidió “que no vendan humo. Que sean sinceros. Todos tenemos los mismos derechos. Que no nos vengan a correr con la paridad. Si no fueron inteligentes para armar la lista, no es nuestro problema. Que no hablen para la tribuna”, disparó advirtiendo que “no podemos ir en contra de la ley. Dónde está la autonomía de la Provincia. Tienen una actitud mezquina y perversa”, apuntándole a aquellos que –según él- “actúan de acuerdo a su conveniencia. No les interesa la ley. Así estamos en el país. Se escudan en la pandemia y las instituciones no funcionan”. Una vez más Ricardo Colombi levantó la voz en el Senado y nadie le salió al cruce. “Quieren quedar bien con ciertos sectores. Cumplimos la ley. Y nada más. No nos vengan a correr”, cerró todo sin ponerse colorado.