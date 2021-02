Colombi criticó a Nación por hacer programas que llegan sólo a municipios del PJ

El ex gobernador remarcó que la gestión de Alberto Fernández tiene un favoritismo por las comunas oficialistas. Aseguró que ya están trabajando en el armado de las alianzas para las elecciones.

Ricardo Colombi cuestionó duramente al Gobierno Nacional por cómo se relaciona con los municipios correntinos y dejó entrever una posible discriminación. Además destacó el trabajo realizado para la declaración del chamamé como patrimonio de la humanidad.

Entrevistado por Equipo de Noticias de radio LT7, el ex gobernador puso en claro su disconfirmidad con Nación. «Hacen programas y obras que las bajan sólo a los municipios peronistas» manifestó.

Destacó en ese sentido la visita de Trotta que si bien realizó las visitas institucionales también participó de un mitín político del peronismo.

Sobre las elecciones de este año, explicó que el armado de las alianzas será clave. «No hay que perder contacto con los actores de la vida cotidiana», dijo.

El senador provincial también criticó a los dirigentes que no salen a la calle: «aquellos que están en el aire acondicionado, que no sienten el olor de la lluvia ni el polvo pueden estar pensando que esto es fácil, pero no es así».

Sobre la declaración del chamamé como patrimonio cultural por la Unesco como un gran logro. «No es más que el inicio de una nueva etapa, ahora tenemos que proteger mucho más a nuestra música, para que llegue a todo el mundo», manifestó.

LT7

