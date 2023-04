Claudio «Diablito» Echeverri, la historia detrás del crack que ilusiona a River y a la Selección

Claudio «Diablito» Echeverri es la gran joya de la Selección Argentina y de River, el club que lo formó en sus inferiores. El habilidoso mediapunta es una de las grandes ilusiones de «La Albiceleste» y del «Millonario» a futuro. Incluso, sin haber debutado todavía en la Primera División, fue el capitán de la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Sudamericano de Ecuador 2023. El atacante chaqueño de 17 años es puro desparpajo: tiene gambeta, desequilibrio individual, desborde, asistencia y gol.

A comienzos de 2023, la perla chaqueña firmó su primer contrato como profesional con el club de Núñez y ya tuvo rodaje frente a los mejores, tanto en el equipo como en el combinado nacional mayor. Es más: impresionó a Ángel Di María en algunos entrenamientos de «La Scaloneta» en el predio de la AFA en Ezeiza. “Se lo vio bastante picante, ya lo estuvimos viendo… Tiene mucho para dar. Es lindo que el cuerpo técnico traiga a jugadores más chicos para que puedan disfrutar con los más grandes en este momento tan lindo que estamos viviendo”, lo elogió el ex Rosario Central tras una de las prácticas juntos.

El juvenil lleva su apodo por «El Diablo» Marco Antonio Echeverry, exjugador y entrenador boliviano que se destacó en su Selección durante más de una década. Además del apellido, los compañeros le colocaron dicho seudónimo por su notable capacidad para superar rivales y llevar a su equipo hacia adelante dentro de la cancha. Echeverri arribó al «Millo» con sólo 11 años en 2017, proveniente de Deportivo Luján de su Chaco natal.

En un torneo de menores amistoso llamado Venice Champions Trophy disputado en Italia, hizo grandes goles y asistencias, por lo que los videos de su talento se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales. Los fanáticos de «La Banda» que lo vieron quedaron impactados por su capacidad ofensiva. Los cuatro tantos a Juventus y el tercer puesto final en el certamen demostraron que el argentino ya estaba para grandes cosas en sus categorías.

Hincha de «La Banda» desde pequeño. Claudio Otermín y Daniel Brizuela fueron los formadores que quedaron deslumbrados por Claudio en una prueba de jugadores que llevó a cabo el club en Chaco. De inmediato, se comunicaron con su familia y acordaron llevarlo a Buenos Aires para que lo siguieran observando en la institución. Pero no hubo mucho más que mirar: rápidamente lo llevaron a la pensión. A los 16 años ya estaba en la Reserva de River y hoy la rompe en el elenco liderado por Marcelo «Pichi» Escudero.

Entrevistado por el medio partidario La Página Millonaria (LPM), el protagonista resaltó: “Nunca sentí presión porque hablé mucho con personas de mi entorno que me aconsejaron. Nunca imaginé todo eso que estaba pasando y mis padres me contuvieron». A la hora de describirse a sí mismo tanto en el juego como fuera de la cancha, reconoció: «Yo era un chico normal como todos, que entrenaba, que tenía y tiene muchas cosas para aprender. Es lindo que los hinchas pongan esperanzas en uno porque soy chico, tengo mucho por crecer y además me gusta el doble porque soy hincha». «No lo tomo con ninguna mochila que cargar, sino que trato de seguir mejorando. Me gustaría algún día estar en la Primera, como a cualquier pibe que está en el club”, aclaró.

Uno de los encargados de pulir la técnica individual de los jóvenes en la entidad de Núñez es nada menos que Ariel «Burrito» Ortega, uno de los máximos ídolos de la historia. Incluso, el crack jujeño siempre fue uno de los espejos en los que se miró Echeverri para evolucionar dentro del campo: “Aprendí mucho de él, te enseña mucho, sobre todo cómo definir y patear los tiros libres». Por último, manifestó que «es un orgullo que un ídolo del club se tome el tiempo para mostrarles cosas a los más chicos”. Al respecto, El Destape dialogó con uno de los hombres determinantes para el arribo del chaqueño a Buenos Aires cuando solamente tenía 9 años en 2015. Se trata de un entrenador formador de jóvenes que ya lleva 40 años en esta función: 24 en «El Millonario», 14 en San Lorenzo y 2 en Independiente. El actual coordinador general del fútbol infanto-juvenil de River se deshizo en elogios para la gran figura de la Selección en el vigente Sudamericano Sub 17.

El DT recordó que «Echeverri llegó a River gracias a Luis Pereyra, uno de los captadores de talentos que lo trajo después de una prueba en Chaco». Por otro lado, agregó: «Luego lo tuve yo. Es un chico aplicado, que se entrena muy bien, que no tuvo problemas». A la hora de describirlo dentro de la cancha, destacó que «no hay que dar pronósticos apresurados porque todavía no dio el gran salto que significa jugar en la Primera División».

El Diablito Echeverri ya la rompía en las inferiores de River.

Incluso, Rodríguez expresó que para la elite «quizás le falte un poco de cambio de ritmo, pero eso se va a ir dando con el tiempo. Y también soltar más rápido la pelota para no ser tan golpeado. Igualmente, siempre supo jugar en equipo». Además, señaló que «es muy habilidoso, tiene gambeta y personalidad». Acerca del momento en el que «El Diablito» llegó al club, repasó que es de un origen humilde porque «tenía muchas carencias de todo tipo realmente, él y la familia, cuando quedó en la pensión». Sobre el probable futuro del extremo, opinó que «hay que ver si en la Primera puede demostrar lo mismo que en las inferiores, porque cuando debutan en la Primera pasan por un montón de cosas extradeportivas que tienen que asimilar».

Consultado por algún jugador al que Echeverri le haga acordar por sus características dentro de los que haya tenido en la institución Gabriel mencionó a Ortega. «Si bien pienso que las comparaciones son odiosas, me hace acordar al ´Burrito´. ¿Por qué? Por la gambeta, la desfachatez, el desequilibrio». Incluso, definió que «no es un enganche más clásico como Marcelo Gallardo o Andrés D´Alessandro sino que es más un mediapunta, juega más suelto cerca de los delanteros en los últimos metros. Ahí te puede hacer la diferencia con los goles o sacarte una falta, un tiro libre». En 2017, dos años después de haber fichado con «El Millo», el jugador tenía 11 años cuando integró el equipo en una gira amistosa juvenil en Italia y sorprendió con sus cualidades a uno de los grandes jugadores del Barcelona. «Cuando estábamos ahí, Puyol era el capitán de Barcelona en ese momento. Vio el partido y preguntó quién era ese chico que jugaba tan bien», profundizó.

El Diablito Echeverri ya la rompía desde chiquito.

Otra de las grandes anécdotas del atacante en sus primeras épocas en la entidad de Núñez es que se animó a atajar. «Lo poníamos al arco a veces. Salía jugando, gambeteaba, y los partidos terminaban 7-5 o así, porque hacía goles pero también se los hacían cuando dejaba el arco vacío», rememoró Rodríguez. Mientras Real Madrid y otros equipos poderosos de Europa siguen a Claudio mediante sus visorías, uno de sus primeros formadores expresó que «para saber si está para la elite todavía falta porque las idas y vueltas del fútbol, el entorno, influyen mucho en la carrera de un jugador profesional».

El DT también destacó a otros dos jóvenes del club en el combinado nacional Sub 17: «El lateral derecho Ulises Giménez y el ´9´, Agustín Ruberto, andan muy bien». Muy a gusto en River, Gabriel Rodríguez concluyó: «Tengo 63 años y ya veo las cosas de otra manera, creo que me voy a retirar acá».

Otros técnicos del «Millonario» que tuvieron a Echeverri y lo conocen muy bien son Martín Pellegrino (DT en la Novena), Pablo Fernández (fue su entrenador en las inferiores y ahora lo tiene en Reserva al ser el ayudante técnico), Jorge «Tapón» Gordillo (técnico en la Octava) y Máximo Gallardo, padre de Marcelo e integrante del staff de buscadores de jóvenes talentos para las juveniles.

