Claudia Villafañe puso contra las cuerdas a Mauricio D’Alessandro: “Que aparezca Morla”

Claudia Villafañe se cruzó con Rocío Oliva. Pero también con Mauricio D’Alessandro, el abogado de Matías Morla.

“Yo no me quiero pelear con nadie, pero vos hablás de dos hijas de Diego. Siempre de Dalma y Gianinna. Diego tiene 5 hijos, Diego Junior, Jana, Dieguito Fernando, pero siempre hablás de mis hijas…”, le marcó Claudia Villafañe.

“No podía escuchar tantas acusaciones. Que Diego me odiaba, dijo el doctor D’Alessandro. Me duele escuchar cosas que no son verdad. Y probé todo en la Justicia. Todavía estoy esperando que Morla presente las pruebas en Miami. Esa auditoría, no existe. Estoy cansada”, retrucó Claudia.

“Que aparezca Morla. Todavía no apareció. No tengo idea. Era el hermano, el padre, el amigo…”, ironizó Villafañe.

“¿Quién lo llevó a Tigre?”, se preguntó Claudia.

Gentileza «Polémica en el bar» (América).

“Yo dije que estaba enojado con vos, porque tuve que revisar los expedientes. Y demás cuestiones que no voy a ahondar. Quiero preservarte. No me gustan estos audios”, se defendió D’Alessandro.

“Si está en los expedientes es algo público. Lo podés decir”, subió la apuesta Claudia.

