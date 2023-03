Clamor popular en Monte Caseros «Si no trabajan en serio seremos como Rosario»

Habitantes de esa localidad, Mocoretá y zonas rurales de todo el Departamento marcharon este viernes por la mañana para exigir “que trabajen, es lo único que pedimos». Todo Monte Caseros es un corredor de delincuentes”, contaron. La manifestación pasó por las sedes de la fiscalía local, comisaría y culminó frente a la intendencia de Monte Caseros. “Como municipalidad no podemos hacer mucho porque no tenemos la potestad de la policía”, dijo el intendente local. Los vecinos y vecinas apuntaron a “los kioscos de droga como caldo de cultivo para la inseguridad. Si no trabajan en serio vamos a terminar como Rosario”.

Este viernes desde las 8 una multitudinaria marcha de vecinos y habitantes de todo el Departamento Monte Caseros que incluye Mocoretá, Juan Pujol y zonas rurales del sur de la provincia sobre el límite con Entre Ríos, se manifestaron contra los hechos de inseguridad que ocurren a diario “y con total impunidad. Monte Caseros es un corredor de los delincuentes. Lo único que pedimos es que trabajen”, fue la consigna.

La marcha inició en la sede de la fiscalía local, luego pasó por la comisaría “donde ni siquiera hay una habitación para policías femeninas» denunciaron los vecinos la falta de infraestructura policial. La movilización concluyó frente a la intendencia.

El reclamo por seguridad en esa zona sur de la provincia no es nuevo, data de años, pero en los últimos meses los delitos además de aumentar también crecieron en violencia. La semana pasada un padre y su hijo terminaron baleados tras enfrentarse a delincuentes.

“Hace muchos años pedimos seguridad en la zona, algo que nos lleva mucho tiempo porque tenemos que dejar de trabajar para hacer esto. Tuvimos treinta casos de privación de la libertad y robos, no se esclarecen los casos, estamos con mucho miedo y muy asustados. Siempre nos dicen que están trabajando y secreto de sumario, en localices muy chica que no se esclarezca es muy raro que no se esclarezca. Lo que queremos es que se pongan a trabajar y si alguien no está a la altura, políticos, policías y funcionarios judiciales que renuncien”, relató Hugo un vecino de la zona rural de Monte Caseros.

Luego de casi media hora de presencia de los manifestantes frente a la municipalidad de Monte Caseros, el intendente Juan Carlos Álvarez, salió a parlamentar con los vecinos. “No somos los culpables”, fue lo primero que dijo y generó el rechazo de los habitantes del departamento presentes en la sede comunal.

“Desde el municipio no podemos hacer mucho porque no tenemos la potestad de policía”, dijo y reveló que “la reunión del ministro de Seguridad, Buenaventura Durante y el Jefe de Policía, Comisario General Alberto Molina con los vecinos de Mocoretá, me enteré por los medios de comunicación. Si hay otra reunión me avisarán”, se sinceró Álvarez. Y dijo que el jueves de la semana que viene “habrá otra reunión y ahí estaré porque ya me avisaron”.

Kioscos de droga

Uno de los vecinos que participó del encuentro con el intendente en el frente de la municipalidad, tocó un tema clave en la inseguridad. “Los kioscos de droga, nosotros denunciamos y no pasada nada. Eso es un caldo de cultivo para la inseguridad, necesitamos una decisión política para atender este tema o vamos a terminar como Rosario (Santa Fe). Si no actúan en serio en Caseros, Mocoretá o los parajes, vamos a terminar mal”.

Reunión sin acceso a la prensa ni vecinos

En Mocoretá, localidad que se movilizó por seguridad el pasado 1 de marzo, fue donde arribaron este pasado jueves el ministro de Seguridad y el Jefe de Policía, se reunieron a puerta cerrada en la sede del concejo deliberante de esa comuna. Sin presencia de la prensa porque le prohibieron su ingreso al encuentro. También no dejaron que los vecinos ingresen a la misma.

