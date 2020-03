Circulación viral del Covid-19 en la zona NEA: Habló la doctora Monzón

Se trata de la doctora Gabriela Monzón que es la médica que se contagió de coronavirus en Resistencia. Comentó que no tuvo contacto con los pacientes que figuran en la lista de confirmados de la Provincia pero aparentemente recibió el virus de parte de alguna persona que desconocía que era portadora. Por ello, después de contar cómo se manifiesta la enfermedad, alertó sobre la importancia de seguir las medidas de prevención.

El parte oficial de este último lunes confirmó otros nueve casos de coronavirus, por lo que la cifra de infectados asciende a 65 en Argentina. Según se informó, son cuatro en la provincia de Buenos Aires, tres en Chaco, y dos en Capital Federal. Uno de los casos positivos en territorio chaqueño corresponde a una profesional de la salud.

Luego del informe de las autoridades sanitarias chaqueñas, el gobernador Jorge Capitanich reveló que una de las personas infectadas es una mujer de 46 años que se desempeña en el consultorio de enlace del Hospital Perrando, el principal nosocomio de Resistencia que trata los casos de COVID-19 que se registraron en la provincia.

En efecto, se trata de Gabriela Monzón, jefa de Consultorios Externos, quien al comenzar con síntomas el jueves 12 de marzo, ayer se la confirmó como una de las nuevas personas infectadas. Al parecer habría contraído el virus en el nosocomio donde trabaja, al mantener contacto con otros casos positivos. En Chaco, ya son nueve los infectados.

De acuerdo a su perfil de Facebook, Monzón ha utilizado la red social para difundir información referida a temas sanitarios de interés público. Desde la discusión por la legalización del aborto, el estado de la salud estatal, y mensajes frente al avance del coronavirus.

Durante las últimas jornadas ha hecho varios posteos buscando concientizar sobre la propagación del COVID-19. De hecho, el último domingo publicó una foto con la leyenda: “Este fin de semana no salgan de casa (a menos que sea urgente)”. En otras publicaciones ha hecho hincapié en la necesidad de que las personas acaten el aislamiento recomendado para evitar la pandemia a nivel local. “La idea es interrumpir por 14 días las actividades, tanto escolares como administrativas, a fin de evitar contacto de persona a persona. Si bien los niños no son población de riesgo, si sus padres, hermanos, abuelos, maestros, no docentes, colectiveros, taxistas, etc”, informó. También utilizó su muro de Facebook para recordar cuáles son los síntomas compatibles con el coronavirus y los números de contacto para la asistencia médica.

En redes sociales es una activa militante contra la legalización del aborto. En vísperas del último 8 de marzo, cuando la Iglesia convocó a una misa en Luján para manifestarse en contra de la decisión del Gobierno Nacional de volver a tratar el tema en el Congreso, la profesional de la salud publicó: “Argentina canta y camina por amor a la vida, desde la concepción; una vez más vamos a hacer historia”.

En charla con Sudamericana, la médica relató que no tuvo contacto con los pacientes informados por el Ministerio de Salud ni viajó a zonas de riesgo, sino que se contagió atendiendo a personas que probablemente estaban enfermas pero no lo sabían. “Esto denota que hay circulación del virus, más allá de la detección de casos por eso no soy un caso sospechoso típico”, recordó.

Monzón hizo hincapié en que “hay gente infectada en la población que está transmitiendo la enfermedad, que pueden ser asintomáticos o no y por eso estamos todos expuestos”. En cuanto a las manifestaciones del coronavirus, en su caso sufrió dolor de garganta, ardor en la parte posterior de la faringe, tos seca, dolor de cabeza muy intenso, dolor muscular, debilidad y después la fiebre.

Monzón se encuentra aislada con su esposo e hijos en su casa y espera no haber transmitido la enfermedad a siu familia, aunque todos se encuentran en cuarentena. En este marco, adelantó que “las conductas deberán cambiar, habrá nuevas recomendaciones porque es una situación alarmante, lleva tiempo educar la gente que en muchos casos piensa que tiene un resfrío pero está contagiando y no es consciente”.

Radio Sudamericana