Cientificos encontraron señal de vida en Venus

Un grupo de científicos de la Universidad de Cardiff, en Gran Bretaña, y de la Universidad Tecnológica de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, detectaron una posible señal de vida en la atmósfera del planeta Venus. El descubrimiento revoluciona la ciencia espacial

La investigación de los especialistas pudo comprobar la presencia de fosfina en las nubes del plantea. Hasta el momento, las formas conocidas que originan el gas son biológicas, por lo que se puede determinar que existe vida allí.

La fosfina es un gas incoloro y muy venenoso que en la Tierra se produce a través de microorganismos anaeróbicos (que no utilizan oxígeno en su metabolismo). Desde 2019 se inició la búsqueda de este compuesto en la atmósfera de exoplanetas como un método para determinar la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra.

Scientists at MIT, Cardiff University, and elsewhere have observed what may be signs of life in the clouds of Venus.

