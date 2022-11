Chubut: Un hombre festejaba el triunfo de la Selección se atragantó con asado y murió

Pablo Fernández tenía 41 años y disfrutaba de la victoria de Argentina sobre México junto a familiares y amigos en Trelew, cuando todo terminó en tragedia.

Una tragedia conmueve a la localidad chubutense de Trelew. El sábado por la noche, un hombre de 41 años disfrutaba de un asado con motivo del triunfo de la Selección argentina ante México en el Mundial Qatar 2022 cuando todo terminó de la peor manera: se atragantó con un trozo de carne y murió camino al hospital.

El fatal desenlace ocurrió luego de la primera victoria de Argentina an la Copa del Mundo. Pablo Fernández se había reunido con familiares y amigos en una vivienda ubicada en Paraná al 800 para celebrar.

Sin embargo, los festejos se vieron opacados por el horror. Cuando estaba comiendo, un pedazo de carne le obstaculizó las vías respiratorias y comenzó a tener dificultades para respirar.

Como su situación no mejoraba, lo subieron a un Renault Express y lo trasladaron al Hospital Zonal de Trelew, centro de salud que se encuentra a más de 30 cuadras de distancia.

Cerca de las 00:10 del domingo, Fernández llegó al lugar sin signos vitales. Los médicos que lo examinaron confirmaron que murió por “asfixia con cuerpo extraño”.

Quién era el hombre que murió ahogado durante un asado en Trelew

Pablo Fernández tenía dos hijos y hacía menos de tres meses había sufrido la pérdida de su padre. Era hincha fanático de River y el fútbol, y lo apodaban “Papelito”.

Se despeñaba en el deporte en la Liga de Fútbol de Veteranos de Trelew, donde jugaba en el equipo Barrio Luz y Fuerza en la categoría Senior B. “La Liga de Fútbol de Veteranos de Trelew acompaña en este doloroso momento a la familia de Pablo Fernández, jugador del equipo Barrio Luz y Fuerza de Categoría Senior B. Nuestras más sentidas condolencias para su familia y compañeros”, expresaron desde la organización del torneo.

Fernández había pasado por otros equipos y era muy querido por los demás participantes. Desde Once Calvas, uno de sus ex equipos, también le dedicaron unas palabras de despedida: “Q.E.P.D. Pablito Fernández. Crack en todo sentido. ¡Gran persona! Hincha número 1 del club. ¡Hasta siempre!”, escribieron sus compañeros.

“Si supieras lo que eras para tanta gente, mi querido amigo. Para nosotros, no eras un amigo: eras familia. No voy a entender ni yo ni mi familia el por qué te fuiste así. Te quiero y te vamos a querer siempre, Pablito. Ojalá solo fuera una pesadilla. QEPD enano picante”, escribió en una publicación otro amigo.

Los restos de Pablo fueron trasladados este domingo al cementerio Jardín del Cielo, en las afueras de Trelew.

