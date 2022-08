China detecta nuevo virus proveniente del murciélago.

China detecta contagios de un nuevo virus proveniente del murciélago. Un informe realizado por científicos chinos y publicado en The New England Journal reveló la identificación de 35 contagios de Henipavirus, un nuevo virus que tiene su origen en los murciélagos, en las provincias de Shandong y Henan, en China. Se trata de una infección para la cual no existen tratamientos ni vacunas, y que fue detectado en muestras tomadas de la garganta de pacientes con contacto con animales. Se asocia con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas. Si bien se sabe que el virus Hendra y el Nipah, ambos pertenecientes al género Henipavirus, infectan a los humanos y causan enfermedades mortales, se detectaron otros tipos del mismo género relacionados a murciélagos, roedores y musarañas. “En nuestro estudio, un henipavirus recientemente identificado de probable origen animal se asoció con una enfermedad febril, un hallazgo que justifica una mayor investigación para comprender mejor la enfermedad humana asociada”, expresan los científicos en un comunicado por el cual comunican los puntos más importantes de su descubrimiento.

Qué es el Henipavirus y cómo se transmite

El principal vector del virus es el murciélago de fruta: huéspedes naturales de los Henipavirus conocidos, el Hendra y el Nipah. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el virus Hendra, perteneciente al género Henipavirus, genera desde infecciones asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves. La tasa de mortalidad ronda entre el 40 y el 75 %. “puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico”, expresa el organismo.

Cuáles son los síntomas del Henipavirus

Dentro de la detección de los 35 casos del nuevo tipo de Henipavirus, 26 presentaron síntomas claros; algunos muy similares a los conocidos en el inicio de la pandemia del Covid-19:

Fiebre (100% de los pacientes)

Fatiga (54%)

Tos (50%)

Anorexia (50%)

Mialgia (46%)

Náuseas (38%)

Dolor de cabeza (35%)

Vómitos (35 %)

Anomalías de trombocitopenia (35 %)

Leucopenia (54 %)

Deterioro de la función hepática (35 %)

Deterioro de la función renal (8 %)

