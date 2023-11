Chequeado sostiene la calificación de falso a lo que dijo Javier Milei sobre la caída del 33% de los ingresos durante la gestión de Sergio Massa

En una entrevista en La Nación+, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió a una nota publicada por Chequeado sobre una afirmación que él hizo durante el debate por el balotaje realizado el domingo último en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí, el candidato se dirigió a su contrincante Sergio Massa (Unión por la Patria) y le dijo: “¿Sabés cuál es el problema tuyo? Que vos nos reventaste los ingresos, con vos como ministro de Economía cayeron 33% los ingresos”.

Este medio publicó un artículo en el que calificó esa frase como falsa en el marco de nuestro chequeo en vivo (donde se consulta a los candidatos por la fuente de sus datos antes del debate). Para hacerlo, se basó en la metodología estándar recomendada por especialistas: comparar la evolución de los precios con los ingresos para saber si los salarios ganaron o perdieron poder de compra contra la inflación. Desde la asunción de Massa en agosto de 2022, ninguno de estos indicadores muestra una caída como la señalada por Milei. Tampoco se llega a esa cifra si se analiza la gestión completa del Frente de Todos, entre diciembre de 2019 y la actualidad.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que mide los salarios privados registrados, muestra una caída del 4,2% desde la llegada de Massa a la cartera de Economía, y para el Índice de Variación Salarial, del INDEC -que incluye salarios públicos y privados registrados y no registrados-, la caída fue del 1,98%. En la nota, además, se incluyeron otras mediciones que tampoco respaldan lo dicho por Milei.

En la entrevista en LN+, Milei rememoró el momento en el que hizo esa afirmación: “Cuando yo derribo el tema de las tarifas, además, explico, y esto es para los mentirosos seriales de Chequeado. Les voy a explicar. El salario en dólares durante la gestión de Massa cayó 33%, mentirosos. Yo estoy diciendo la verdad. Lo que pasa es que ustedes miran el tipo de cambio oficial, osea, al dólar Mickey Mouse, el que no existe. Es decir, al paralelo cayó 33%. Y de hecho viene cayendo desde el gobierno de Macri, viene bajando 47%. Pero así aclaramos cómo mienten los mentirosos de Chequeado”. Este medio se volvió a comunicar con Leandro Vila, vocero de La Libertad Avanza, para conocer la fuente de estos datos y no recibió respuesta hasta la publicación de esta nota.

En rigor, en el chequeo publicado tras el debate, Chequeado no verificó los dichos de Milei de acuerdo con los salarios medidos al dólar oficial, como señaló el candidato libertario. Se utilizaron -como recomiendan los especialistas- 2 fuentes que permiten analizar la evolución real de los salarios, es decir, descontando la inflación. Uno es el RIPTE, que consiste en un monto mensual en pesos que publica el Ministerio de Trabajo y que funciona como referencia de los salarios formales privados. El otro es el Índice de Variación Salarial, que elabora el INDEC, y que no está representado en un monto de dinero; es un índice y representa a los salarios públicos y a los privados registrados y no registrados. Eso es lo que hizo este medio en la publicación posterior al debate.

Sin embargo, si se utiliza la metodología señalada por Milei en la entrevista y no aclarada en el debate (la evolución de los salarios en dólares medidos al blue), la caída tampoco coincide con lo señalado por el candidato presidencial. El RIPTE medido en dólares con la cotización informal promedio del mes registró una caída del 4,2% entre agosto de 2022 -cuando asumió Massa como ministro- y septiembre de 2023, último dato salarial disponible. Tampoco se llega al 33% si se ajusta el dato con la inflación de los Estados Unidos (-8,09%).

La única forma en la que se supera el porcentaje señalado por Milei es si se considera el salario real en dólar blue (es decir, contemplando la inflación de EE.UU.) durante todo el período de Alberto Fernández (-38,1%), pero este no es el período al que aludió el candidato libertario ni durante el debate ni durante la entrevista con La Nación+.

La mayoría de los especialistas consultados por Chequeado señalan que no es recomendable medir los salarios en dólares. Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dijo que “es difícil saber si somos pobres o no en relación a lo que podemos comprar del mundo”. Y agregó: “Ha pasado que hemos tenido salarios en dólares altísimos porque estaban artificialmente sostenidos por el Banco Central”.

Por su parte, Joan Manuel Vezzato, politólogo, maestrando en Sociología Económica y analista en la organización Fundar, explicó: “Analizar los salarios en dólares te puede servir para analizar el costo empresario y la competitividad, pero no te dice nada del nivel de vida, ni del poder adquisitivo. Por eso, el análisis más difundido es por índice de precios, si no te gusta el del INDEC podés armar un promedio provincial, pero siempre es más efectivo para medir el nivel de vida que analizar en dólares. Por otro lado, el criterio por el cual definirías analizarlo en dólares blue contra dólar oficial también es muy discutible”.

De todas maneras, consultado por este medio, el economista Jefe de Fundación FIEL, Juan Luis Bour, dijo que para medir el poder adquisitivo “se usa el Índice de Precios al Consumidor, si no tiene distorsiones” -como ocurre hoy luego de la normalización del INDEC en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri-, pero agregó que “con controles de precios y cambios se pueden usar ambos”.

Por su parte, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, explicó: “La forma correcta de medir la evolución del salario real es calcular la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar en cada momento con el salario nominal que percibe cada trabajador en ese mismo momento”. Y agregó: “Si a la evolución nominal de los salarios, le restamos la evolución de los precios, nos dará la variación en el salario real, es decir, podremos calcular si los trabajadores en un determinado período de tiempo experimentaron un crecimiento del salario real (pudieron comprar más bienes y servicios) o una disminución (pudieron comprar menos)”.

Sobre la utilización de la medición en dólares, advirtió: “No tiene ningún sentido calcular la variación del salario en dólares. Esta operación lo único que hace es cambiar la unidad de cuenta (en lugar de medir el salario en pesos lo medimos en dólares), pero sigue siendo una variable nominal. Y, como vimos anteriormente, a los trabajadores no les interesa saber cuántos pesos (o dólares o yuanes o reales o rands sudafricanos) tenemos en el bolsillo a fin de mes (variable nominal) sino cuántos bienes o servicios podemos comprar con ellos (variable real)”.

Entonces, si se utilizan las 2 fuentes que permiten analizar la evolución real de los salarios (es decir, descontando la inflación), ninguna de ellas arroja la caída del 33% señalada por el candidato libertario. Además, si se agrega la metodología que dice haber empleado Milei (la evolución de los salarios en dólares medidos al blue), la caída tampoco coincide con los señalado por el candidato presidencial. Por esto, también es falso.