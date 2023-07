Chavarría: Se realizó la instancia local de los «Juegos Culturales Correntinos»

Desde la Municipalidad y en conjunto con el área de cultura de Chavarría, se llevo a adelante los Juegos Culturales Correntinos edición 18º instancias locales, realizados el 01/07/2023 en el centro Cultural José María Paz. Agradecemos al sr Intendente Juan Mazzoli por brindar todo lo necesario para que esto sea posible, al Rector del Colegio Félix María Romeo, profesores/as, al profesor de la Academia Raíces del Valle y tutores, por acompañar a los alumnos que han participado en las diferentes disciplinas.

Felicitamos a todos los participantes y a los ganadores que van a representar a Chavarría en instancia regional, en las siguientes disciplinas: Fotografía Cat. Sub 15 Cuento, Lorenzon Gonzalo, Cat. Sub 15, Fotografía, Cantero Natalia, Cat. Sub 15, Danza Pareja, Borda francisco, Torres Leguizamón Aymara, Cat. Sub 18, Fotografía, Falcon Benjamín, Cat. Sub 18, Dibujo, Montoya Milagros, Cat.Sub 18,Danza Pareja Miño Gastón, Silva Florencia Cat. Única Danza Individual, Costa Daniela, y en la cat. Mayores Danza pareja Pereyra Diego Darío , María Elena Martini.

