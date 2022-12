Chavarría: El Intendente Mazzoli anunció la apertura de sobres de licitación para la construcción del nuevo colegio secundario

En su cuenta de la red social de Facebook el intendente de Chavarría anunció la aperturas de sobres de licitación para la construcción del nuevo colegio secundario, una obra anhelada hace mucho tiempo en la comunidad.

El primer mandatario manifestó lo siguiente:

«Hoy, tengo el gran placer de poder comunicar a la comunidad de mí querido pueblo, que en el día de la fecha he presenciado un acontecimiento tan esperado por todos, el de la apertura de sobres de licitación para la Construcción del Nuevo edificio de nuestro tan querido colegió secundario «Félix María Romeo». Sabemos que no fue fácil lograrlo por diversas circunstancias, pero con la perseverancia de la gestión anterior y la actual han sido pujantes para que esto de a poco se vaya llevando a cabo. No hay mucho más que agregar cuando los hechos van a acompañados por esta publicación y con su aval correspondiente.

Soy fiel partidario de que debemos luchar por lo que sabemos que es MERECEDOR NUESTRO QUERIDO PUEBLO, y seguiré trabajando desde mí lugar como Intendente para el bien de nuestra querida Chavarria. Y así también quiero destacar al Gobierno de la Provincia y sus diversas áreas que siempre atendieron nuestras constantes solicitudes, para llevar a cabo dicha Obra. hoy una vez más queda demostrado que con gestiones e interés por nuestro Pueblo se pueden lograr grandes cosas».

COMPARTIR