Chavarría: El Gobernador Valdés dejó inaugurado la nueva sucursal del BanCo y el Centro de Ex Combatientes

Este martes 18 de abril al mediodía se trasladó a la localidad de Chavarría para inaugurar dos obras importantes; la Sucursal del Banco de Corrientes y un nuevo Centro de Ex Combatientes.

En ambos actos el Gobernador Valdés destacó el compromiso del gobierno correntino para invertir en el bienestar del pueblo de Corrientes que necesitan tener a su disposición tecnología y servicio para la población, destacando la modernidad de las instalaciones del nuevo edificio del BanCo y resaltando la presencia y cercanía de la entidad crediticia correntina en otras 15 localidades de la provincia.

Por otra parte destacó la importancia que tienen los centros de ex combatientes de Malvinas en el territorio provincial ya que no solo es un merecido reconocimiento a su valentía brindada en la guerra sino también un lugar de contención para ellos y sus familias, destacando que el espíritu argentino en el reclamo por las islas no presenta grietas en la sociedad culminó.

