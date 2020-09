Chavarría: Choque entre motociclistas deja como saldo un herido leve

En horas del mediodía de este último jueves 3 de setiembre, dos motociclista con rodados de mediana cilindrada chocaron en la intersección de las calles Concepción Reguera y Plácido Martínez dejando como saldo a unos de ellos con lesiones leves, según pudimos saber, pero que fue dejado en observación en el nosocomio sanitario local para ver su evolución.

Este tipo de incidente, lamentablemente ya no es la primera vez que se da, se mezclan una serie de factores como ser, antes que nada, la imprudencia de los conductores, en este caso particularmente, circulan a alta velocidad, no usan cascos y se dan estos tipos de accidentes que para fortuna de los protagonistas, no hay que lamentar, por ahora, nada más que daños y lesiones menores.

A esta situación podemos sumar la falta de señalización en la zona donde ocurrió el accidente y la falta de control vehicular de parte de las autoridades, hacen que este tipo de hechos comiencen a ser frecuentes en nuestra localidad lamentablemente.