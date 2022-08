Chaco: Suspenden a dos alumnas por besarse en una escuela

Una de las madres de las menores se quejó por «la discriminación que sufrió su hija en dicho establecimiento por su inclinación sexual».

El hecho ocurrió el día lunes en la EES N° 146 de Sáenz Peña cuando una profesora del establecimiento encontró a dos alumnas besándose en el aula. Una de las madres de las menores se quejó por «la discriminación que sufrió su hija en dicho establecimiento por su inclinación sexual».

Adelina Mial, madre de la joven, hizo pública esta queja a través de las redes sociales por » la discriminación» que recibió su hija por su sexualidad.

Explicó que cuando fue citada por el preceptor del colegio, los directivos del establecimiento le entregaron un acta donde dejan constancia que «ellos vieron a mi hija besando a otra de su mismo sexo, y no se permite el contacto físico en ninguna clase».

El acta menciona que la alumna recibió una semana de sanción por dicha acción y aclaran que no se trata de discriminación «en el acta el tema de la discriminación luego que yo le dije que estaban discriminado a mi hija». También hizo una denuncia en la División Violencia Familiar y de Género.

La madre de la alumna sancionada consideró que la medida tomada contra su hija es extrema porque aseguró que «peores cosas pasan en el colegio y no toman este tipo de medidas. Mi hija no debe ser la única persona que se haya besado en un aula con otra, no creo que sea el primer caso en el colegio», aseguró.

Adelina comentó que al hacer público el caso de su hija quiere que se termine el bulling en los colegios y además pidió que se le levante la sanción, porque de esa manera le están negando el derecho a educarse a mi hija».

