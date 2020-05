Caza Mayor en Sauce,un negocio que involucra a personajes del poder y extranjeros

Caza Mayor en Sauce Un negocio que mueve millones pero que el municipio no recibe una sola monedaEl rutilante comercio detrás de la caza deportiva de animales exóticos, habilitada recientemente como una actividad esencial por el gobierno, por ser una plaga. Sauce, la distante comuna bien al sur de la provincia, suma alrededor de 30 cotos de caza en campos privados, donde con el ciervo Axis, especie que ingresó al país hace más de 100 años, los cazadores hacen tiro al blanco. Esta raza que popularizó al cariñoso y tierno Bambi de Walt Disney, es aniquilada sin miramientos. La licencia para cazar cuesta alrededor de 3000 pesos anuales. Una cifra insignificante para los millones que giran alrededor de esta verdadera cacería de la fauna. El supuesto deportista ingresa al sitio donde tiene un servicio 5 estrellas, que como dato, los establecimientos hoteleros no pagan la energía eléctrica porque están enganchados. Corrientes tiene cotos de caza en todo su territorio, son los más grandes de América, y entre ellos en la oculta Sauce, el mayor de la Argentina. Este negocio, no le tributa un solo peso a la comuna.

